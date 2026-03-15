Niewiarygodne, co mówiła królowa o Meghan Markle! "Pranie mózgu"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-15 13:09

Nowe plotki o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Tom Bower, znany komentator pałacowego życia, opublikował nową książkę, w której uchyla rąbka tajemnicy, jaka do dziś otacza ucieczkę księcia Harry'ego i Meghan Markle z Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, dzisiejsza królowa Camilla, wówczas jedynie księżna, miała na temat amerykańskiej aktorki fatalne zdanie. Powiedziała o niej nawet znajomym coś mocnego. Padły słowa o praniu mózgu!

i

Nowa książka o Meghan Markle i księciu Harrym. Padły słowa o praniu mózgu

Książki o brytyjskiej rodzinie królewskiej mnożą się jak grzyby po deszczu. Teraz jeden z najbardziej aktywnych komentatorów pałacowego życia, Tom Bower, wydaje kolejne dzieło. Jego fragmenty opublikował "The Times". Jak się okazuje, Bower nie szczędził kulisów ucieczki Meghan Markle i księcia Harry'ego z brytyjskiej rodziny królewskiej!  „Meghan wyprała Harry'emu mózg” – miała powiedzieć przyjaciółce Camilla, dzisiejsza królowa, a wtedy księżna, gdy relacje między Sussexami a resztą royalsów stały się napięte. Także książę William miał wtedy zdaniem Bowera duże  wątpliwości co do Meghan i ostrzegał Harry'ego, że jego związek rozwija się zbyt szybko. Bower przytacza jeszcze jedną wypowiedź, tym razem słowa, które Meghan miała podczas ostrzejszej wymiany zdań wypowiedzieć do księcia Williama: "Jeśli nie masz nic przeciwko temu, zabierz swój palec z mojej twarzy". Zapewne mąż księżnej Kate mówił coś w emocjach, wskazując palcem prosto na narzeczoną brata. 

Jest reakcja Meghan i Harry'ego. Mówią o spisku i melodramacie

Tymczasem fragmenty dzieła Toma Bowera ukazujące się stopniowo w "The Times" wywołały reakcję samych zainteresowanych. Meghan i Harry stwierdzili w oświadczeniu cytowanym przez BBC, że rewelacje brytyjskiego dziennikarza to stek bzdur, a on sam ma obsesję. Oskarżyli autora nowej biografii królewskiej o „obłąkany spisek i melodramatyzm”. piszą też, że  „już dawno przekroczył granicę między krytyką a obsesją”. „To ktoś, kto publicznie oświadczył, że monarchia w rzeczywistości zależy od faktycznego wymazania Sussexów z naszego  życia. Zrobił karierę na konstruowaniu coraz bardziej rozbudowanych teorii na temat ludzi, których nie zna i nigdy nie spotkał. Ci, którzy interesują się faktami, będą szukać gdzie indziej; ci, którzy szukają obłąkanego spisku i melodramatu, wiedzą dokładnie, gdzie go znaleźć”.

