Niewiarygodne, co mówiła królowa o Meghan Markle! "Pranie mózgu"

Nowa książka o Meghan Markle i księciu Harrym. Padły słowa o praniu mózgu

Książki o brytyjskiej rodzinie królewskiej mnożą się jak grzyby po deszczu. Teraz jeden z najbardziej aktywnych komentatorów pałacowego życia, Tom Bower, wydaje kolejne dzieło. Jego fragmenty opublikował "The Times". Jak się okazuje, Bower nie szczędził kulisów ucieczki Meghan Markle i księcia Harry'ego z brytyjskiej rodziny królewskiej! „Meghan wyprała Harry'emu mózg” – miała powiedzieć przyjaciółce Camilla, dzisiejsza królowa, a wtedy księżna, gdy relacje między Sussexami a resztą royalsów stały się napięte. Także książę William miał wtedy zdaniem Bowera duże wątpliwości co do Meghan i ostrzegał Harry'ego, że jego związek rozwija się zbyt szybko. Bower przytacza jeszcze jedną wypowiedź, tym razem słowa, które Meghan miała podczas ostrzejszej wymiany zdań wypowiedzieć do księcia Williama: "Jeśli nie masz nic przeciwko temu, zabierz swój palec z mojej twarzy". Zapewne mąż księżnej Kate mówił coś w emocjach, wskazując palcem prosto na narzeczoną brata.

Jest reakcja Meghan i Harry'ego. Mówią o spisku i melodramacie

Tymczasem fragmenty dzieła Toma Bowera ukazujące się stopniowo w "The Times" wywołały reakcję samych zainteresowanych. Meghan i Harry stwierdzili w oświadczeniu cytowanym przez BBC, że rewelacje brytyjskiego dziennikarza to stek bzdur, a on sam ma obsesję. Oskarżyli autora nowej biografii królewskiej o „obłąkany spisek i melodramatyzm”. piszą też, że „już dawno przekroczył granicę między krytyką a obsesją”. „To ktoś, kto publicznie oświadczył, że monarchia w rzeczywistości zależy od faktycznego wymazania Sussexów z naszego życia. Zrobił karierę na konstruowaniu coraz bardziej rozbudowanych teorii na temat ludzi, których nie zna i nigdy nie spotkał. Ci, którzy interesują się faktami, będą szukać gdzie indziej; ci, którzy szukają obłąkanego spisku i melodramatu, wiedzą dokładnie, gdzie go znaleźć”.

‘It’s so isolating, and in my opinion, it’s not love.’Author Suzan Holder reacting claims that Megan Markle ‘brainwashed’ Prince Harry, saying this is one of the biggest ‘red flags’.🔓 Become a Friend of GB News: https://t.co/RxzT9yFXwS pic.twitter.com/gYJpGKAiRm— GB News (@GBNEWS) March 14, 2026

