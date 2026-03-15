Nauczyciel zginął przez żart uczniów. Szokujący zwrot akcji

Wycofano wszystkie zarzuty wobec uczniów, którzy niechcący rozjechali nauczyciela

Nowe, przełomowe informacje o tragicznej śmierci amerykańskiego nauczyciela! Pisaliśmy o tym kilka dni temu. 6 marca w Gainesville w stanie Georgia pod dom 40-letniego nauczyciela matematyki i trenera golfa, Jasona Hughesa, zakradła się grupa chłopców z jego szkoły. W ramach psikusa często praktykowanego w ich liceum nastolatkowie mieli owinąć dom pedagoga papierem toaletowym. Była to cała "terenowa gra", w której za potajemne "ozdobienie" domu każdego nauczyciela przyznawano różne ilości punktów. Kiedy nauczyciel zauważył uczniów na swojej posesji, ruszył za nimi w pościg. Ale padał deszcz i było ślisko. Matematyk potknął się tak niefortunnie, że upadł prosto pod samochód, którym właśnie uciekali nastolatkowie! 18-letni uczeń rozjechał nauczyciela. Mężczyzna niestety zmarł.

Żona ofiary prosiła o wycofanie zarzutów wobec chłopców. Podkreślała, że nie chcieli nieszczęścia

Uczniów zatrzymano. Ten, który siedział za kierownicą, Jayden Wallace, usłyszał zarzuty zabójstwa drogowego pierwszego stopnia, lekkomyślnej jazdy, zaśmiecania i wtargnięcia na cudzą posesję. W oświadczeniu opublikowanym przez rodzinę nastolatek wyraził głęboki żal z powodu tragedii. Jak się teraz okazuje, zarówno kierowca, jak i jego koledzy unikną kary. Prokuratura w amerykańskim stanie Georgia wycofała wszystkie zarzuty wobec pięciu 18-letnich uczniów, którzy byli oskarżeni o spowodowanie śmierci swojego nauczyciela podczas szkolnego żartu. Apelowała o to do śledczych rodzina zmarłego. W oświadczeniu podkreślono, że Hughes wiedział o planowanym żarcie i czekał, by wziąć udział w tradycyjnej zabawie i „przyłapać uczniów na gorącym uczynku”. Bliscy zaznaczyli też, że młodzi ludzie natychmiast próbowali udzielić mu pomocy. Ostatecznie prokuratura potwierdziła, że wszystkie zarzuty wobec nastolatków zostały wycofane.

NEW: Family of teacher killed in prank gone wrong wants charges against the teens dropped because he loved them and was excited to join the prankFive teenagers were arrested after teacher Jason Hughes, 40, was run over when he slipped outside his Gainesville, Georgia, home…

