Nagła decyzja Zełenskiego! Historyczna zmiana w ukraińskiej armii

Zełenski wymienił szefa armii! To on pokieruje ukraińskimi siłami zbrojnymi

Wołodymyr Zełenski zdecydował o zmianie na czele ukraińskiej armii. Nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został generał major Mychajło Drapaty. Zastąpił na tym stanowisku Ołeksandra Syrskiego, który kierował armią od 2024 roku. Decyzja zapadła krótko po zmianach w resorcie obrony i narastających napięciach wokół najwyższego dowództwa.Informację o nominacji prezydent Ukrainy przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Ustaliłem, że nowym Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Prezydent zapowiedział również zmiany w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślił, kolejne decyzje mają zostać sformalizowane w najbliższym czasie. Zełenski zaznaczył, że odchodzący dowódca odegrał ważną rolę w kluczowych operacjach ukraińskiej armii, w tym podczas obrony Kijowa, ofensywy w obwodzie charkowskim oraz działań prowadzonych w obwodzie kurskim. Podziękował mu także za dotychczasową służbę i wkład w obronę kraju.

– Jestem wdzięczny Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu z naszych żołnierzy za silną pozycję Ukrainy na froncie – napisał prezydent.

Kim jest nowy dowódca? Zmiana po politycznych zawirowaniach

Mychajło Drapaty ma 43 lata i posiada stopień generała majora. Do tej pory dowodził Siłami Połączonymi Ukrainy, a wcześniej stał na czele wojsk lądowych. W trakcie służby został odznaczony m.in. Krzyżem Bojowych Zasług oraz Orderem Bohdana Chmielnickiego wszystkich trzech klas.

Zmiana na stanowisku naczelnego dowódcy nastąpiła po wydarzeniach, które wywołały szeroką dyskusję w Ukrainie. Wcześniej prezydent odwołał ministra obrony Mychajła Fedorowa. Według doniesień medialnych między nim a Ołeksandrem Syrskim od dłuższego czasu trwał konflikt. Kilka godzin przed ogłoszeniem zmian na szczycie armii Syrski publicznie przeprosił byłego już ministra obrony.

Źródło: Fakt