Groźny wirus rozprzestrzenia się tuż za granicą. Można się zarazić przez kontakt fizyczny

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Wzrost zakażeń Mpox
Według danych berlińskiego urzędu zdrowia, w 2026 roku odnotowano już 125 przypadków Mpox – znacznie więcej niż w poprzednich latach. Niemieckie media, m.in. Tagesspiegel i RBB24, potwierdzają, że Berlin jest obecnie tzw. „Hotspot Nummer Eins” dla tej choroby. Eksperci ostrzegają, że wirus szerzy się głównie poprzez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny.
Jak można się zarazić małpią ospą?
Małpia ospa przenosi się przede wszystkim przez bezpośredni, bliski kontakt z osobą zakażoną. Do infekcji dochodzi podczas:
- kontaktów seksualnych,
- dotykania zmian skórnych chorego,
- kontaktu z jego wydzielinami,
- używania wspólnej pościeli, ręczników czy ubrań.
Niemieckie Centrum ds. Chorób Zakaźnych (RKI) podkreśla, że krótkie, przypadkowe spotkanie – np. w sklepie czy komunikacji miejskiej – nie prowadzi do zakażenia. Ryzyko pojawia się dopiero przy dłuższym, fizycznym kontakcie.
Kto jest najbardziej zagrożony?
Z danych LAGeSo wynika, że większość zakażonych to mężczyźni w wieku 19–66 lat. Transmisja zachodzi głównie w wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM).
Do grup ryzyka zaliczono również osoby często zmieniające partnerów oraz pracowników seksualnych. Problem dotyczy jednak nie tylko samych mężczyzn. "Berliner Zeitung" informuje o pierwszych przypadkach wśród kobiet, które zaraziły się w wyniku kontaktów domowych lub seksualnych.
Objawy i przebieg choroby
Choroba zaczyna się od gorączki, bólu głowy, mięśni i stawów, wyczerpania oraz powiększonych węzłów chłonnych. Typowe są bolesne zmiany skórne, także na błonach śluzowych.Objawy pojawiają się zwykle 4–21 dni po zakażeniu. Eksperci apelują: każdy, kto zauważy nietypowe wysypki, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Zalecenia służb i szczepienia
Berlińska służba zdrowia rekomenduje osobom z grup ryzyka sprawdzenie statusu szczepienia i uzupełnienie brakujących dawek. Część zakażonych była zaszczepiona jedną dawką, pełną ochronę zapewniają natomiast dwie dawki preparatu Imvanex®.
Władze prowadzą kampanie informacyjne w mediach społecznościowych i aplikacjach randkowych, ostrzegając przed ryzykiem zakażenia podczas imprez i festiwali.
Ostrzeżenia przed wyjazdem do Berlina
Dane z niemieckich mediów są jednoznaczne: Mpox znów dynamicznie rozprzestrzenia się w Berlinie.
Osoby planujące podróż powinny:
- unikać ryzykownych kontaktów,
- zachować ostrożność w miejscach o dużym natężeniu interakcji fizycznych,
- monitorować komunikaty służb zdrowia,
- rozważyć szczepienie, jeśli należą do grup ryzyka.