Groźny wirus rozprzestrzenia się tuż za granicą. Można się zarazić przez kontakt fizyczny

Wzrost zakażeń Mpox

Według danych berlińskiego urzędu zdrowia, w 2026 roku odnotowano już 125 przypadków Mpox – znacznie więcej niż w poprzednich latach. Niemieckie media, m.in. Tagesspiegel i RBB24, potwierdzają, że Berlin jest obecnie tzw. „Hotspot Nummer Eins” dla tej choroby. Eksperci ostrzegają, że wirus szerzy się głównie poprzez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny.

Jak można się zarazić małpią ospą?

Małpia ospa przenosi się przede wszystkim przez bezpośredni, bliski kontakt z osobą zakażoną. Do infekcji dochodzi podczas:

kontaktów seksualnych,

dotykania zmian skórnych chorego,

kontaktu z jego wydzielinami,

używania wspólnej pościeli, ręczników czy ubrań.

Niemieckie Centrum ds. Chorób Zakaźnych (RKI) podkreśla, że krótkie, przypadkowe spotkanie – np. w sklepie czy komunikacji miejskiej – nie prowadzi do zakażenia. Ryzyko pojawia się dopiero przy dłuższym, fizycznym kontakcie.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Z danych LAGeSo wynika, że większość zakażonych to mężczyźni w wieku 19–66 lat. Transmisja zachodzi głównie w wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM).

Do grup ryzyka zaliczono również osoby często zmieniające partnerów oraz pracowników seksualnych. Problem dotyczy jednak nie tylko samych mężczyzn. "Berliner Zeitung" informuje o pierwszych przypadkach wśród kobiet, które zaraziły się w wyniku kontaktów domowych lub seksualnych.

Objawy i przebieg choroby

Choroba zaczyna się od gorączki, bólu głowy, mięśni i stawów, wyczerpania oraz powiększonych węzłów chłonnych. Typowe są bolesne zmiany skórne, także na błonach śluzowych.Objawy pojawiają się zwykle 4–21 dni po zakażeniu. Eksperci apelują: każdy, kto zauważy nietypowe wysypki, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zalecenia służb i szczepienia

Berlińska służba zdrowia rekomenduje osobom z grup ryzyka sprawdzenie statusu szczepienia i uzupełnienie brakujących dawek. Część zakażonych była zaszczepiona jedną dawką, pełną ochronę zapewniają natomiast dwie dawki preparatu Imvanex®.

Władze prowadzą kampanie informacyjne w mediach społecznościowych i aplikacjach randkowych, ostrzegając przed ryzykiem zakażenia podczas imprez i festiwali.

Ostrzeżenia przed wyjazdem do Berlina

Dane z niemieckich mediów są jednoznaczne: Mpox znów dynamicznie rozprzestrzenia się w Berlinie.

Osoby planujące podróż powinny:

unikać ryzykownych kontaktów,

zachować ostrożność w miejscach o dużym natężeniu interakcji fizycznych,

monitorować komunikaty służb zdrowia,

rozważyć szczepienie, jeśli należą do grup ryzyka.

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