Koniec z telefonami w liceach. Media społecznościowe od 15. roku życia!

Francja jako pierwszy kraj UE wprowadza od 1 września zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich, z poparciem prezydenta Macrona.

Nowe regulacje obejmą świeże konta i stopniowe zamykanie istniejących profili do 2027 roku, wymuszając na platformach weryfikację wieku.

Sprawdź, jak te przełomowe zmiany wpłyną na dostęp młodych do sieci i czy reszta Europy pójdzie śladem Francji.

Zakaz, który został przyjęty we wtorek, 21 lipca, wejdzie w życie 1 września i będzie dotyczył nowych kont. "Czteromiesięczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2027 roku) dotyczył będzie już założonych kont. Będą one w tym okresie stopniowo zamykane" - czytamy. Co ważne, Francja będzie pierwszym krajem Unii Europejskiej, który wprowadzi tego typu takie ograniczenia wiekowe. Zwolennikiem tego rozwiązania od początku jest prezydent Emmanuel Macron, a posłanką sprawozdawczynią ustawy była deputowana Laure Miller z prezydenckiej partii Odrodzenie.

Koniec mediów społecznościowych da dzieci

Oczywiście nie było pełnej zgody w tej kwestii. PAP zwraca uwagę, że przeciwna uchwaleniu tej ustawy była skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI). Ugrupowaniu nie podobał się między innymi "koniec anonimowości w internecie". Zarówno LFI, jak i Partia Socjalistyczna (PS) krytykowały projekt za niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku. Deputowany PS Arthur Delaporte zapowiedział, że posłowie zwrócą się w tej sprawie do Rady Konstytucyjnej.

Jak to wszystko dokładnie ma wyglądać? Zakazem nie zostaną objęte internetowe encyklopedie i tzw. projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym. Laure Miller tłumaczyła, że platformy i komunikatory takie jak YouTube i WhatsApp wciąż będą dostępne, przy czym będą musiały wprowadzić weryfikację wieku tam, gdzie funkcjonują na zasadzie platform społecznościowych. Niejasnym pozostaje, jak platformy społecznościowe powinny sprawdzać wiek użytkowników. "Będą one musiały same wdrażać system weryfikacji, a nawet kilka, by dać wybór użytkownikom".

Nie będzie też komórek w liceach

Ustawa, przyjęta we wtorek, wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach - są już one zakazane w szkołach niższego szczebla, czyli w podstawówkach i gimnazjach. Czy kolejne kraje UE pójdą tą samą drogą?