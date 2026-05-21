Pogoda na Boże Ciało podzieli Polaków. Jedni będą się wygrzewać na słońcu, a inni klnąć pod nosen. Prognozy pogody na długi weekend wskazują anomalie, która zadziwia nawet synoptyków

Polska szykuje się na pierwszą falę upałów, która zwiastuje gorący czerwcowy weekend i potencjalnie ekstremalne warunki pogodowe.

Długi weekend na Boże Ciało przyniesie jednak zaskakujący podział kraju na dwie strefy klimatyczne z gigantycznymi różnicami temperatur.

Od upalnych 32 stopni po zaledwie 13 stopni – sprawdź, w której części Polski planujesz długi weekend i na co musisz się przygotować!

Pogoda na Boże Ciało 2026. Jaki będzie długi, czerwcowy weekend?

W nadchodzących dniach do Polski zawita pierwsza w tym roku fala upałów. 26 maja 2026 w wielu rejonach Polski termometry wskażą nawet 30 kresek. Przyszły tydzień w największych miastach Polski zapowiada już niemal letnio z temperaturami wyraźnie przekraczającymi 25 stopni w Warszawie, nawet około 28 stopni i dużo słońca w Krakowie, gorąco do 29 stopni we Wrocławiu, podobnie bo około 28 stopni i bez większego zachmurzenia w Poznaniu.Najnowsze modele pogodowe wskazują, że upały przejdą prawie przez całą Europe. Najcieplej, bo prawie 35 stopni Celsjusza ma być na południu kontynentu.

Jaka będzie pogoda na Boże Ciało? Wszystko wskazuje, że w czerwcowy, długi weekend pogoda na Polską będzie przypominała dwie strefy klimatyczne. Amerykański model pogodowy GFS wskazuje duży kontrast termiczny pomiędzy południem, a północą Polski. Według przewidywanych prognoz 4 czerwca 2026 najzimniej ma być na północy Polski. W Gdańsku termometry mogą wskazać tylko 13 stopni Celsjusza, podczas gdy w Katowicach słupki rtęci poszybują nawet do 32 stopni. Takie różnice mogą bardzo dynamicznie wpływać na zmiany aury w całym kraju. Choć obecnie synoptycy nie wskazują burz to sytuację należy kontrolować na bieżąco. Deszcze i ulewy mogą wystąpić natomiast na północnym wschodzie. Jak podają synoptycy intensywnie padać może na Podlasiu.

Na Boże Ciało pogoda w całej Polsce ma sprzyjać długiemu weekendowi i procesjom na świeżym powietrzu. Będzie ciepło ,a miejscami wręcz gorąco z temperaturami przekraczającymi 25 stopni. W wielu regionach nie zabraknie słońca choć okresami pojawi się więcej chmur po południu, lokalnie możliwe są przelotne opady lub burze jednak nie powinny one znacząco zepsuć dnia warunki będą sprzyjające spacerom i wyjazdom.

