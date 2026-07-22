Błąd, przez który suszone grzyby pleśnieją i tracą aromat. Tego musisz unikać

Suszenie grzybów to doskonały sposób na zachowanie darów lasu na zimę.

Wielu zbieraczy nieświadomie popełnia błąd, który sprawia, że suszone grzyby szybko pleśnieją i tracą aromat.

Chcesz cieszyć się grzybami przez całą zimę? Poznaj proste zasady, które uchronią je przed wilgocią i zepsuciem.

Suszenie to niezwykle popularna i sprawdzona metoda konserwacji leśnych grzybów. Dzięki temu procesowi możemy delektować się ich smakiem i aromatem długo po zakończeniu sezonu grzybowego. Poprawnie ususzone zbiory nie tracą swoich walorów smakowych ani właściwości. Należy jednak pamiętać, że sam proces obróbki to nie wszystko. Kluczowe znaczenie dla trwałości naszych zapasów ma również to, w jakich warunkach będziemy je trzymać.

Jak odpowiednio przechowywać suszone grzyby, żeby nie pojawiła się pleśń?

Złym nawykiem jest zamykanie grzybów w foliówkach lub opakowaniach wykonanych z plastiku. Może się wydawać, że są szczelne, jednak to właśnie tam gromadzi się wilgoć. Nawet śladowe ilości pary wodnej sprzyjają pleśnieniu zapasów. Złe warunki przechowywania szybko niszczą aromat i sprawiają, że grzyby są niezdatne do jedzenia.

Alternatywą i bardzo bezpiecznym sposobem jest przełożenie suszonych zbiorów do słoików z gumową uszczelką. Takie pojemniki stanowią doskonałą barierę przed wilgocią z zewnątrz, gwarantując jednocześnie zachowanie intensywnego zapachu. Innym dobrym rozwiązaniem są papierowe torebki oraz woreczki wykonane z lnu. Takie materiały przepuszczają powietrze, minimalizując ryzyko pojawienia się pleśni. Pamiętajmy, by bez względu na to, do czego włożymy grzyby, umieścić je z dala od światła, w suchym i raczej chłodnym pomieszczeniu. Te proste zasady zapewnią nam dostęp do aromatycznych, leśnych rarytasów przez długi czas.

Grzyby-zombie, psychodeliki i... maślaki. Dlaczego świat grzybów jest tak fascynujący? Marta Wrzosek

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