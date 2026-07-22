Już nigdy więcej ogórki kiszone nie wyjdą miękkie. Ten prosty trik sprawi, że zawsze będą twarde i pełne w środku

KLJU
2026-07-22 13:35

Ogórki kiszone to klasyk w polskich domach, ceniony za smak i prozdrowotne właściwości. Niestety czasami po otwarciu słoika spotyka nas przykra niespodzianka w postaci miękkich warzyw z pustymi przestrzeniami. Aby przetwory zawsze zachwycały chrupkością, wystarczy zastosować przed kiszeniem jeden prosty krok.

Leżący szklany słoik wypełniony ogórkami gruntowymi i koperkiem. O trikach na twarde ogórki przeczytasz na SE.
Autor: azerbaijan_stockers/ Freepik.com
  • Twoje domowe ogórki kiszone są miękkie i pozbawione smaku?
  • Problem leży w procesie przygotowania, który sprawia, że warzywa tracą kluczową cechę jeszcze przed fermentacją, wpływając na ich strukturę.
  • Istnieje jeden prosty, sprawdzony sposób, by twoje przetwory zawsze były idealnie jędrne i chrupiące.

Zapewne nie raz zdarzyło ci się otworzyć słoik i odkryć, że ogórki kiszone są miękkie i mają wewnątrz dziurę. Głównym winowajcą takiej sytuacji jest utrata wody z warzyw jeszcze zanim trafią one do zalewy. Z każdym dniem od zerwania ogórki wiotczeją, a w ich wnętrzu pojawiają się pustki. Zamknięcie takich egzemplarzy w słoikach sprawia, że proces fermentacji dodatkowo niszczy ich strukturę, pozostawiając je mało apetycznymi. Jest jednak banalny trik, by temu przeciwdziałać.

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Zrób to, a ogórki kiszone będą zawsze jędrne i chrupiące

Fundamentem udanych przetworów jest staranne wyselekcjonowanie odpowiednich wogórków. Najlepsze efekty dają świeże okazy z gruntu o podobnych rozmiarach, pozbawione jakichkolwiek skaz czy przebarwień. Równie istotne jest tempo działania po ich zebraniu lub przyniesieniu ze sklepu. Im krócej zwlekamy z robieniem zapasów, tym większa pewność, że zachowają one swoją pierwotną strukturę.

Kluczowym zabiegiem przed ułożeniem w słoikach jest namoczenie warzyw w lodowatej wodzie. Taka procedura sprawia, że ogórki uzupełniają niedobory wilgoci i stają się z powrotem twarde. Egzemplarzom prosto z krzaka wystarczy kwadrans takiego zabiegu, natomiast te starsze warto moczyć nawet przez dwie godziny. Należy jednak pilnować czasu, gdyż nadmierne przebywanie w wodzie przyniesie odwrotny skutek i rozmiękczy ogórki.

Ostatnim elementem układanki jest poprawnie skomponowana zalewa z zachowaniem proporcji soli do wody. Ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie jest zapewnienie słoikom odpowiednich warunków podczas fermentacji – w tym celu najlepiej ustawić je w chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych. Zastosowanie tych sprawdzonych reguł gwarantuje, że będziemy cieszyć się idealnie kruchymi kiszonkami przez długi czas.

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OGÓRKI
OGÓRKI KISZONE