Przypalona patelnia będzie jak nowa. Dzięki temu babcinemu trikowi wyczyścisz ją w mgnieniu oka

Patelnia z powodu częstego użytkowania szybko ulega zabrudzeniu.

Zanim sięgniesz po chemiczne środki, sprawdź moc ekologicznych, domowych produktów.

Nie wyrzucaj resztek, lecz wykorzystaj je do czyszczenia patelni.

Systematyczne mycie i staranne wycieranie patelni do sucha po każdym użyciu to podstawa, by służyła nam jak najdłużej. Zdarza się jednak, że na jej spodzie gromadzi się uporczywy brud. W takich sytuacjach warto wykorzystać produkty, które zazwyczaj lądują w koszu na śmieci. Są one tanie, przyjazne dla środowiska i niezwykle skuteczne w przywracaniu naczyniom czystości.

Obierki z ziemniaków i soda oczyszczona na przypaloną patelnię

Rewelacyjnym i mało znanym trikiem na doczyszczenie spodu patelni jest zastosowanie skórek z ziemniaków w połączeniu z sodą oczyszczoną. Ta nietypowa mieszanka od lat króluje w zestawieniach sprawdzonych domowych sposobów na walkę z brudem. Obierki są bogate w skrobię, która wspólnie ze ściernymi właściwościami sody doskonale radzi sobie z powierzchowną rdzą i osadami.

Metoda ta nie wymaga wielkiego wysiłku. Należy posypać świeże obierki odrobiną sody i intensywnie pocierać nimi brudne fragmenty patelni, skupiając się zwłaszcza na miejscach z zaschniętym tłuszczem czy rdzą. Po chwili takiego szorowania naczynie trzeba obficie spłukać ciepłą wodą i od razu dokładnie osuszyć, by zapobiec powstawaniu nowej rdzy.

Należy mieć na uwadze, że ten ekologiczny patent zadziała najlepiej w przypadku niewielkich zabrudzeń i drobnych śladów korozji. Jeśli patelnia jest mocno wyeksploatowana i pokryta grubą warstwą rdzy, domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające. Wtedy konieczne będzie użycie silniejszych środków chemicznych lub po prostu zakup nowego sprzętu.

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