Przypalona patelnia będzie jak nowa. Dzięki temu babcinemu trikowi wyczyścisz ją w mgnieniu oka

KLJU
2026-07-22 11:34

Patelnia to jeden z najczęściej wykorzystywanych sprzętów w naszej kuchni, dlatego jej zabrudzenia są czymś naturalnym. Często osadza się na niej przypalony tłuszcz, resztki potraw czy uciążliwy nalot, a brak odpowiedniej pielęgnacji może skutkować pojawieniem się rdzy. Zamiast sięgać po agresywną chemię, warto wypróbować sprawdzone, domowe patenty na przywrócenie jej dawnego blasku.

Ręce osoby w żółtych rękawiczkach szorują patelnię różową myjką. O sposobach na czystą kuchnię przeczytasz na SE.
Autor: jcomp/ Freepik.com
  • Patelnia z powodu częstego użytkowania szybko ulega zabrudzeniu.
  • Zanim sięgniesz po chemiczne środki, sprawdź moc ekologicznych, domowych produktów.
  • Nie wyrzucaj resztek, lecz wykorzystaj je do czyszczenia patelni.

Systematyczne mycie i staranne wycieranie patelni do sucha po każdym użyciu to podstawa, by służyła nam jak najdłużej. Zdarza się jednak, że na jej spodzie gromadzi się uporczywy brud. W takich sytuacjach warto wykorzystać produkty, które zazwyczaj lądują w koszu na śmieci. Są one tanie, przyjazne dla środowiska i niezwykle skuteczne w przywracaniu naczyniom czystości.

Polecany artykuł:

Nie wyrzucaj, tylko wymieszaj z octem. Zaschnięty brud na blasze piekarnika zni…

Obierki z ziemniaków i soda oczyszczona na przypaloną patelnię

Rewelacyjnym i mało znanym trikiem na doczyszczenie spodu patelni jest zastosowanie skórek z ziemniaków w połączeniu z sodą oczyszczoną. Ta nietypowa mieszanka od lat króluje w zestawieniach sprawdzonych domowych sposobów na walkę z brudem. Obierki są bogate w skrobię, która wspólnie ze ściernymi właściwościami sody doskonale radzi sobie z powierzchowną rdzą i osadami.

Metoda ta nie wymaga wielkiego wysiłku. Należy posypać świeże obierki odrobiną sody i intensywnie pocierać nimi brudne fragmenty patelni, skupiając się zwłaszcza na miejscach z zaschniętym tłuszczem czy rdzą. Po chwili takiego szorowania naczynie trzeba obficie spłukać ciepłą wodą i od razu dokładnie osuszyć, by zapobiec powstawaniu nowej rdzy.

Należy mieć na uwadze, że ten ekologiczny patent zadziała najlepiej w przypadku niewielkich zabrudzeń i drobnych śladów korozji. Jeśli patelnia jest mocno wyeksploatowana i pokryta grubą warstwą rdzy, domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające. Wtedy konieczne będzie użycie silniejszych środków chemicznych lub po prostu zakup nowego sprzętu.

Porządki
Galeria zdjęć 11
Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny
Pytanie 1 z 13
Jak nazywał się najbardziej ekskluzywny sklep w PRL-u?
Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PATELNIA
CZYSZCZENIE PATELNI