Te grzyby już czekają w polskich lasach. Letnie zbiory zaskoczą niejednego grzybiarza

Lipiec to doskonały czas na grzybobranie, a polskie lasy kryją cenne okazy.

Podczas grzybobrania należy zachować ostrożność i zbierać jedynie gatunki, które są nam znane.

Odkryj, które konkretne grzyby możesz znaleźć w lipcu i jak przygotować się na udane i bezpieczne leśne poszukiwania.

Początek wakacji to wymarzony czas, by wyruszyć na poszukiwanie leśnych przysmaków. Spacer wśród drzew to nie tylko relaks, ale też szansa na zebranie pysznych okazów. Ważne jest jednak rozważne zachowanie. Przed wejściem między drzewa dobrze jest przypomnieć sobie wygląd poszczególnych gatunków, korzystając z profesjonalnego atlasu. Gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do znalezionego grzyba, bez wahania zrezygnuj z jego zrywania. Istotne jest również szanowanie leśnego ekosystemu – nie niszczmy ściółki, unikajmy zrywania zarówno zbyt młodych, jak i przejrzałych sztuk oraz pod żadnym pozorem nie niszczmy gatunków niejadalnych. Zastanawiasz się, co wyląduje w twoim koszyku o tej porze roku? Spójrz na zestawienie najpopularniejszych letnich grzybów.

Najlepsze gatunki grzybów na lipcowe zbiory

Na szczycie grzybiarskich marzeń znajduje się zazwyczaj borowik szlachetny, powszechnie uznawany za najdoskonalszy skarb naszych lasów. Występuje najchętniej w otoczeniu dębów, buków czy sosen, w różnego rodzaju zaroślach. Młode, sprężyste owocniki to wspaniały surowiec na susz, ale też doskonały składnik do smażenia czy gotowania esencjonalnych sosów.

Środek lata to także czas, gdy z ziemi wychylają się podgrzybki brunatne. Chociaż obfitują one zazwyczaj bliżej jesieni, odpowiednia wilgotność sprawia, że można je zebrać już w wakacje. Miłośnicy tych grzybów powinni skierować kroki do lasów iglastych, gdzie kryją się one głęboko w mchu.

Nie można zapomnieć o charakterystycznych koźlarzach. Szukając odmiany babki, celujmy w okolice brzóz, natomiast gatunek czerwony faworyzuje towarzystwo osik. Ich subtelny aromat doskonale wzbogaca zupy i dania podawane w formie duszonej.

Wakacyjny czas nieodłącznie wiąże się ze zbiorem kurek, profesjonalnie zwanych pieprznikami jadalnymi. Żółte skupiska tych owocników bez trudu wypatrzymy na leśnym poszyciu, zarówno w drzewostanach mieszanych, jak i iglastych. Brak problemu z robakami oraz wyrazisty smak czynią je idealnym uzupełnieniem makaronów, dań z jajek i przeróżnych sosów.

Jeśli trafimy na tereny obfitujące w wilgoć, niewykluczone, że znajdziemy popularne maślaki, w tym ziarniste i zwyczajne. Wprawdzie ich kapelusz pokrywa lepka warstwa, wielu znawców nie wyobraża sobie grzybobrania bez tych łagodnych w smaku okazów. Należy jedynie pamiętać o wcześniejszym usunięciu problematycznej skórki przed obróbką kulinarną.

Kierując się na łono natury, trzymajmy się żelaznej reguły: do koszyka wędrują wyłącznie gatunki, które rozpoznajemy. Przy najdrobniejszych rozterkach stanowczo pozostawiamy danego grzyba, eliminując tym samym ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Wakacyjna wyprawa po dary lasu to wyśmienity pretekst do aktywności fizycznej, która finalnie może zaowocować przygotowaniem wykwintnego dania.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie