Mundial 2026: Francja - Hiszpania, czyli starcie: Kylian Mbappe - Lamine Yamal

Kylian Mbappe vs. Lamine Yamal - tym starciem żyje cały świat. Rywalizację tych znakomitych piłkarzy będziemy mogli obejrzeć podczas półfinału mundialu 2026: Francja - Hiszpania. Oczywiście w obu ekipach nie brakuje innych świetnych graczy (w drużynie "Trójkolorowych" występują m.in. Michael Olise, Ousmane Dembele czy Adrien Rabiot, a w "Furia Roja" - Pedri, Dani Olmo czy Mikael Oyarzabal), ale uwaga kibiców skupiona będzie głownie na napastniku Realu Madryt i skrzydłowym FC Barcelona. Przy okazji zapraszamy do udziału w naszej zabawie. Rozwiąż "Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów". Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi i tylko jedna z nich jest poprawna.

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Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów Pytanie 1 z 20 Kto gra został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt? Kylian Mbappe Lamine Yamal Następne pytanie

Lamine Yamal i Kylian Mbappe rywalizują w La Liga. Tyle bramek strzelili

Lamine Yamal i Kylian Mbappe rywalizują nie tylko w piłce reprezentacyjnej, lecz także w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga. Francuz broni barw Realu Madryt od dwóch lat, a Hiszpan w wieku 14 lat trafił do szkółki FC Barcelona i do dziś występuje w zespole "Dumy Katalonii". W ostatnim sezonie ligi hiszpańskiej to Lamine Yamal cieszył się z mistrzowskiego tytułu. Kylian Mbappe jednak też miał powody do radości, bo został królem strzelców rozgrywek, zdobywając 25 bramek. Grający na ogół z boku boiska Hiszpan do siatki rywali trafiał 16 razy, ale do swojego dorobku strzeleckiego dołożył aż 11 asyst (Mbappe miał ich 5). W reprezentacji obaj zawodnicy mają na koncie jeden wygrany wielki turniej - Kylian Mbappe w 2018 roku zdobył mistrzostwo świata, a Lamine Yamal sześć lat później ze swoją kadrą wygrał Euro 2024.

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