Lamine Yamal wesoło świętował przed półfinałem MŚ! Wszystko się nagrało

Lamine Yamal w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, obchodził 19. urodziny.

Reprezentacja Hiszpanii świętowała ten dzień z nim i drugim solenizantem - 23-letnim Victorem Munozem.

Nagranie z urodzinowej celebry na dzień przed półfinałem MŚ 2026 z Francją obiegło internet.

MŚ 2026: Lamine Yamal świętował urodziny przed półfinałem z Francją

Oficjalny profil reprezentacji Hiszpanii w mediach społecznościowych podzielił się z kibicami wyjątkowym nagraniem. Ukazuje ono, jak cała drużyna i sztab szkoleniowy świętuje urodziny dwóch zawodników. Obok Lamine'a Yamala, który tego dnia skończył 19 lat, swoje święto miał również inny członek kadry, Victor Munoz, urodzony 13 lipca 2003 roku. Na wideo widać, jak celebrują z nimi koledzy z zespołu, a na stołach pojawiły się torty ze świeczkami, które obaj piłkarze zdmuchnęli przy aplauzie reszty ekipy. Tego typu celebracje stały się już tradycją w narodowych kadrach, także podczas najważniejszych turniejów.

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"Chcemy tu być aż do 19 lipca" - wyrazili jasno obaj solenizanci w przemowach przed resztą zespołu. Szczególnie z perspektywy Yamala to symboliczna data. Właśnie skończył 19 lat, w reprezentacji gra z numerem "19", a 19 lipca może zagrać z Hiszpanią w finale MŚ. By tak się stało, musi jednak poprowadzić drużynę do zwycięstwa z Francją.

Urodzinowy gest pokazuje fantastyczną atmosferę i jedność w zespole prowadzonym przez Luisa de la Fuente, co zdaniem ekspertów może być kluczowe w decydującej fazie turnieju. Wyjątkowe życzenia popłynęły również z zewnątrz. Partnerka Yamala, influencerka Ines Garcia wspierająca go przez cały mundial, opublikowała na swoim profilu na Instagramie czuły wpis. Pod wspólnym zdjęciem napisała krótko, ale wymownie: "Feliz dia! Te quiero" ("Wszystkiego najlepszego! Kocham cię"), co natychmiast podchwyciły media na całym świecie.

Nagranie z urodzin Yamala i Munoza możesz obejrzeć poniżej.

“Queremos estar aquí hasta el día 19”Lamine Yamal y Víctor Muñoz celebran su cumple rodeados de todos sus compañeros y con una tarta que tiene pintón.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gbjuMg2CHQ— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026