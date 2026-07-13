Tomasz Lis zabrał głos na temat sędziowania Szymona Marciniaka! Potężna awantura: "Giertych mógłby podważyć wynik"

Bartosz Olszewski
likp
2026-07-13 21:45

Mundial 2026 wkracza w fazę półfinałów. Polaków poza rywalizacją na boisku interesuje także to, czy Szymon Marciniak będzie sędziował finał MŚ lub spotkanie półfinałowe Argentyna - Anglia. Głos w tej sprawie zabrał nawet Tomasz Lis. Po jego wpisie wybuchła potężna awantura. Niektórzy przywoływali nawet... Romana Giertycha.

Sędzia Szymon Marciniak. Obok na miniaturach Tomasz Lis i Roman Giertych. O kulisach sporu przeczytasz na SE.
Autor: Akpa/SE/ AKPA

Mundial 2026. Szymon Marciniak będzie sędziował finał?

Piłkarskie MŚ 2026 wielkimi krokami zbliżają się do końca. Do rozegrania na tegorocznym mundialu zostały tylko cztery mecze (dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał). Polacy z zainteresowaniem śledzą udział w turnieju nie tylko krajowych reprezentacji, lecz także sędziego Szymona Marciniaka. Dotychczas polski arbiter prowadził dwa spotkania na MŚ: Argentyna – Algieria (3:0) i Egipt – Iran (1:1). Oba smecze rozgrywane były jeszcze w fazie grupowej. Wiadomo już, że Szymon Marciniak nie będzie sędziował półfinału Francja - Hiszpania (mecz poprowadzi Ivan Barton z Salwadoru), ale ciągle jest możliwe, że dostanie drugi półfinał (Argentyna - Anglia), mecz o trzecie miejsce lub finał. Temat budzi tak duże emocje, że głos postanowił zabrać nawet Tomasz Lis, który słynie z zamiłowania do piłki nożnej. Wpis dziennikarza w mediach społecznościowych niespodziewanie wywołał potężną awanturę. 

Tomasz Lis o sędziowaniu Szymona Marciniaka. Roman Giertych przywołany

Tomasz Lis uderzył w patetyczne tony. - Podobno jest możliwość, że to Szymon Marciniak może sędziować mecz Argentyna - Anglia albo finał. Na barki Polaka spadłaby olbrzymia odpowiedzialność za los światowej piłki i resztki wiarygodności mistrzostw. Na żadnym arbitrze w historii aż taka odpowiedzialność nie ciążyła - stwierdził wieloletni szef "Faktów" TVN. Słowa Tomasz Lisa nie przeszły bez echa. W reakcji na jego wpis pojawiło się mnóstwo agresywnych i prześmiewczych komentarzy. Co ciekawe, przez niektórych internautów wywołany został... Roman Giertych

Marciniak to neosędzia, Giertych mógłby podważyć wynik

- stwierdził jeden z użytkowników portalu X. Jak widać, niestety nawet mundial niektórym miesza się z polityką. Słowa Tomasz Lisa skomentował także Krzysztof Stanowski. 

Brat publicznie, od serca pożegnał Jacka Magierę. Tomasz Lis zareagował. Trzy wymowne słowa i grafika!

To, co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa, to absolutne kino 

- napisał twórca Kanału Zero, dodając rozbawioną emotkę. 

Galeria: Szymon Marciniak z żoną

Szymon Marciniak z żoną
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Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego
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