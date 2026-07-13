Tomasz Lis zabrał głos na temat sędziowania Szymona Marciniaka! Potężna awantura: "Giertych mógłby podważyć wynik"

Mundial 2026. Szymon Marciniak będzie sędziował finał?

Piłkarskie MŚ 2026 wielkimi krokami zbliżają się do końca. Do rozegrania na tegorocznym mundialu zostały tylko cztery mecze (dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał). Polacy z zainteresowaniem śledzą udział w turnieju nie tylko krajowych reprezentacji, lecz także sędziego Szymona Marciniaka. Dotychczas polski arbiter prowadził dwa spotkania na MŚ: Argentyna – Algieria (3:0) i Egipt – Iran (1:1). Oba smecze rozgrywane były jeszcze w fazie grupowej. Wiadomo już, że Szymon Marciniak nie będzie sędziował półfinału Francja - Hiszpania (mecz poprowadzi Ivan Barton z Salwadoru), ale ciągle jest możliwe, że dostanie drugi półfinał (Argentyna - Anglia), mecz o trzecie miejsce lub finał. Temat budzi tak duże emocje, że głos postanowił zabrać nawet Tomasz Lis, który słynie z zamiłowania do piłki nożnej. Wpis dziennikarza w mediach społecznościowych niespodziewanie wywołał potężną awanturę.

Tomasz Lis o sędziowaniu Szymona Marciniaka. Roman Giertych przywołany

Tomasz Lis uderzył w patetyczne tony. - Podobno jest możliwość, że to Szymon Marciniak może sędziować mecz Argentyna - Anglia albo finał. Na barki Polaka spadłaby olbrzymia odpowiedzialność za los światowej piłki i resztki wiarygodności mistrzostw. Na żadnym arbitrze w historii aż taka odpowiedzialność nie ciążyła - stwierdził wieloletni szef "Faktów" TVN. Słowa Tomasz Lisa nie przeszły bez echa. W reakcji na jego wpis pojawiło się mnóstwo agresywnych i prześmiewczych komentarzy. Co ciekawe, przez niektórych internautów wywołany został... Roman Giertych.

Marciniak to neosędzia, Giertych mógłby podważyć wynik

- stwierdził jeden z użytkowników portalu X. Jak widać, niestety nawet mundial niektórym miesza się z polityką. Słowa Tomasz Lisa skomentował także Krzysztof Stanowski.

Brat publicznie, od serca pożegnał Jacka Magierę. Tomasz Lis zareagował. Trzy wymowne słowa i grafika!

To, co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa, to absolutne kino

- napisał twórca Kanału Zero, dodając rozbawioną emotkę.

Galeria: Szymon Marciniak z żoną

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To co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa to absolutne kino 😂 https://t.co/AQjRQT6tIZ— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) July 13, 2026