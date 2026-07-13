Kiedyś była na okładce "Playboya", dziś bije sportowe rekordy. Jej ciało nadal jest perfekcyjne

Agata Załęcka - aktorka, która została rekordzistką Polski

Agata Załęcka niedawno po raz dziesiąty pobiła rekord Polski we fridivingu. Sportsmenka i aktorka znana m.in. z seriali "Dzielnica strachu", "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Klan", dokonała tego podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. Nie laurach jednak spoczywać nie zamierza. Przed nią kolejne sportowe wyzwania.

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m. i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze.. aktorki. To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną

- napisała na Instagramie szczęśliwa Agata Załęcka, która trenować freediving zaczęła w trakcie pandemii, gdy dochodziła już do czterdziestki. Trenerzy szybko zauważyli, że aktorka ma niezwykłe predyspozycje do tego sportu.

Agata Załęcka była w "Playboyu"

Zaczęło się od zwykłej wizyty na basenie. Najpierw Agata Załęcka odbyła dwie lekcje, a potem zapisała się na cały kurs. Dwa tygodnie później aktorka zeszła na głębokość -45 metrów.

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To było dla wszystkich niespodzianką, ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zwykle zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Moi koledzy powiedzieli, że to niezwykle rzadkie, aby w tak krótkim czasie uzyskać takie rezultaty. Wtedy odkryto u mnie naturalne predyspozycje do freedivingu, co zapoczątkowało moją przygodę z tym sportem

- zdradziła kiedyś w rozmowie z "Super Expressem". Agata Załęcka to nie tylko świetna aktorka i znakomita sportsmenka, lecz także piękna kobieta, która imponuje swoim ciałem. Jej kształty w przeszłości można było podziwiać w "Playboyu". W tamtym okresie Agata Załęcka związana była z Kabaretem Moralnego Niepokoju. Od tamtej gorącej sesji minęło dobre kilkanaście lat, ale jedno się nie zmieniło - ciało aktorki i sportsmenki nadal zachwyca, co można zobaczyć w naszej galerii.

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