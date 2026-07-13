Historyczna wygrana Polaka w Niemczech! Ile zarobił Krzysztof Ratajski?

Krzysztof Ratajski wygrał zawody PDC European Tour w Leverkusen.

To trzecia taka wygrana w karierze polskiego dartera, który w półfinale zmierzył się z Sebastianem Białeckim.

Ratajski zarobił za ten sukces 35 tysięcy funtów, czyli blisko 200 tys. złotych!

Krzysztof Ratajski wygrał PDC European Tour! Ile zarobił?

Turniej z cyklu European Tour w Leverkusen przejdzie do historii polskiego darta nie tylko za sprawą ostatecznego zwycięstwa Krzysztofa Ratajskiego. Po raz pierwszy w historii w półfinale tak dużej imprezy PDC zmierzyło się dwóch Polaków. Przeciwnikiem Ratajskiego był rewelacyjnie spisujący się Sebastian Białecki, co zagwarantowało polskim kibicom miejsce w wielkim finale jeszcze przed końcem tej fazy rozgrywek.

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Półfinałowe starcie było niezwykle emocjonujące. Młodszy z Polaków, Białecki, fantastycznie rozpoczął mecz, prowadząc już 3:0. Jednak bardziej doświadczony Ratajski zdołał opanować nerwy, odrobił straty i ostatecznie wygrał 7:5, kończąc mecz z imponującą średnią ponad 100 punktów. Warto dodać, że w trakcie pojedynku popisał się zamknięciem lega z najwyższego możliwego pułapu 170 punktów, co jest wyczynem znanym jako "Big Fish".

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W finale rywalem Polaka był Holender Jermaine Wattimena. Ten mecz również dostarczył kibicom ogromnych emocji. Ratajski rozpoczął od mocnego uderzenia, prowadząc 4:1, by następnie wpaść w kryzys i przegrywać 4:6. W kluczowym momencie "Polski Orzeł" znów pokazał charakter, wygrał cztery kolejne legi i ostatecznie triumfował 8:6, pieczętując swoje trzecie zwycięstwo w zawodach tej rangi.

Wygrana w Leverkusen to nie tylko prestiż, lecz także znaczący zastrzyk finansowy. Za zwycięstwo w turnieju European Tour organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości 35 tysięcy funtów liczących się do światowego rankingu, w którym awansuje na 20. miejsce! W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę ponad 175 tysięcy złotych. Sukces w Niemczech jest potwierdzeniem pozycji Krzysztofa Ratajskiego w światowej czołówce, a także coraz lepszej dyspozycji Sebastiana Białeckiego.