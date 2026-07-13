Maja Chwalińska zupełnie zaskoczyła! Co za niespodzianka, wszystko jest na zdjęciu!

Maja Chwalińska wyleczyła już kontuzję, której doznała w przegranym 6:2, 5:7, 2:6 meczu 1. rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew. Finalistka Roland Garros wznowiła już treningi i przygotowuje się do kolejnych turniejów. To dla Mai intensywny okres. Znalazła jednak czas, żeby sprawić dzieciakom przemiłą niespodziankę.

Maja Chwalińska odwiedziła swój klub BKT Advantage Bielsko-Biala, który pochwalił się jej wizytą w mediach społecznościowych.

Pierwszy tydzień z l LETNIMI SZKÓŁKAMI TENISOWYMI | na kortach BKT Advantage za nami! Był to czas pełen sportowych emocji, świetnej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń😉 Każdy dzień wypełniony był treningami tenisowymi, zajęciami ogólnorozwojowymi oraz ciekawymi wycieczkami. W ostatnim dniu na uczestników czekała wspaniała niespodzianka - spotkanie i pamiątkowe zdjęcie z samą Mają Chwalińską - czytamy w mediach społecznościowych BKT Advantage Bielsko-Biała.

Z powodu urazu finalistka Maja Chwalińska wycofała się już z turnieju WTA 250 w Jassach (13 lipca, mączka). Wciąż są spore szanse, że do gry wróci w turnieju WTA 250 w Hamburgu (20 lipca, mączka), ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wiadomo natomiast, w których dużych turniejach w Ameryce Północnej wystąpi Chwalińska w sierpniu. Tenisistka z Dąbrowy górniczej powalczy kolejno w Toronto (2 sierpnia), Cincinnati (13 sierpnia) i US Open (30 sierpnia).

Gruchnęła łamiąca serce wiadomość o Mai Chwalińskiej. To już koniec nadziei

Plany startowe Mai Chwalińskiej

20 lipca - WTA 250 Hamburg

2 sierpnia - WTA 1000 Toronto

13 sierpnia - WTA 1000 Cincinnati

30 sierpnia - US Open

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