Dziewczyna Jannika Sinnera skradła show w czasie finału Wimbledonu! Diamentowy naszyjnik podkreślał jej urodę?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-13 10:36

Jannik Sinner obronił tytuł mistrza Wimbledonu, pokonując w finale 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva. Po ostatniej piłce Włoch popędził na trybuny i utonął w ramionach swojej dziewczyny, modelki Lally Hasanovic. Pokazywana często w czasie finału piękność skradła show. Warty fortunę diamentowy naszyjnik podkreślał jej urodę. Zobaczcie zdjęcia.

Jannik Sinner wciąż mistrzem Wimbledonu. Włoch z Tyrolu obronił tytuł, umocnił się na prowadzeniu w rankingu ATP, a sukces świętował z modelką Lailą Hasanović, która od roku jest jego dziewczyną. Duńska modelka skradła show w czasie finału. W trakcie transmisji piękność była często pokazywana przez operatora i wyglądała wspaniale. Uwagę przykuwał diamentowy naszyjnik, który podkreślał urodę ukochanej włoskiego tenisisty. Po ostatniej piłce finału Sinner popędził na trybuny i wyściskał się z dziewczyną.

Wcześniej Jannik Sinner spotykał się z włoską modelką Marią Braccini, a potem ze znaną z urody rosyjską tenisistką Anną Kalinską. Blisko rok temu jego serce skradła Laila Hasanovic. Modelka często kibicuje mu na trybunach, podróżując z ukochanym w trakcie sezonu.

Kim jest Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera?

Laila Hasanovic to 25-letnia duńska modelka (urodzona w Kopenhadze w 2001 roku), która zyskała popularność w świecie mody i mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad pół miliona fanów. Ma bośniackie korzenie. W 2019 roku była finalistką konkursu Miss Universe Denmark, co otworzyło jej drzwi do kariery w modelingu. Współpracowała z prestiżowymi markami, takimi jak Giorgio Armani. Pojawiała się w reklamach i na pokazach mody. Wcześniej Laila Hasanovic była związana z kierowcą Formuły 1 Mickiem Schumacherem (synem legendy F1 Michaela Schumachera). Plotkowano również o jej romansie z duńskim tenisistą Holgerem Rune, ale sama Hasanovic stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

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Jannik Sinner i Laila Hasanovic spotykają się już od wiosny 2025 roku, ale ukrywali ten związek. Włoski tenisista znany jest z tego, że nie lubi dzielić się z mediami i kibicami swoim życiem prywatnym. Para poznała się prawdopodobnie dzięki wspólnemu agentowi, Alexowi Melissowi. Mieszkają razem w dzielnicy La Condamine w Monte Carlo.

GALERIA: Dziewczyna Jannika Sinera skradła show w czasie finału Wimbledonu

Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera. Na miniaturach tenisista z pucharem i ich uścisk. Zobacz zdjęcia na SE.
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