Postawił milion dolarów na wygraną McGregora. Cały świat śmieje się z tej klątwy

Muzyk pochwalił się swoim kuponem w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że wierzy w udany powrót byłego podwójnego mistrza UFC do oktagonu. Gdyby McGregor wygrał, Drake mógł liczyć na blisko 1,85 mln dolarów czystego zysku. Mimo że bukmacherzy większe szanse dawali Hollowayowi, raper zdecydował się zaufać Irlandczykowi.

To nie pierwszy raz, gdy Drake publicznie informuje o wysokich zakładach na największe wydarzenia sportowe. W przeszłości obstawiał już m.in. finały NBA, Super Bowl, gale UFC czy mecze piłkarskich mistrzostw świata (niedawno szczęśliwie wygrał, stawiając na Kanadyjczyków w meczu z RPA). Wiele z tych typów okazało się jednak nietrafionych, przez co wśród kibiców narodziło się pojęcie „klątwy Drake’a”. Fani od lat żartują, że zawodnicy i drużyny wskazywani przez rapera często kończą rywalizację porażką.

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Is this Drake guy really cursed? cause tell me why McGregor knocked himself out after he bet $1M on him😭💔 pic.twitter.com/ap0a82AbUl— Beri🌚 (@beri_grizou) July 12, 2026

Tym razem scenariusz okazał się wyjątkowo pechowy. Powrót McGregora do UFC po raz pierwszy od 2021 roku zakończył się błyskawicznie. Już przy pierwszej próbie kopnięcia Irlandczyk poślizgnął się i doznał urazu prawej nogi. Walka z Maxem Hollowayem została przerwana po zaledwie 69 sekundach. A Drake stracił milion...