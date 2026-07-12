Julita Piasecka zachwyca. Wprost błagają piękną polską siatkarkę! "Brak mi słów"

Julita Piasecka udowadnia swoją wartość w najważniejszych momentach turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace. W przegranym 1:3 meczu przeciwko Turcji była najlepiej punktującą zawodniczką w polskim zespole, zdobywając 14 punktów. W starciu z siatkarską potęgą, Stanami Zjednoczonymi (wygranym 3:2), pokazała się z jeszcze lepszej strony, notując na swoim koncie aż 25 punktów – więcej zdobyła jedynie liderka kadry, atakująca Magdalena Stysiak. Również w piątkowym spotkaniu z Brazylią dołożyła cenne 14 "oczek" dla Biało-Czerwonych. Jej świetna dyspozycja i coraz pewniejsza gra to jeden z atutów zespołu prowadzonego przez Stefano Lavariniego. Dobry występ Piaseckiej może okazać się kluczowy dla sukcesu reprezentacji w decydującym o awansie do finałów LN meczu z Japonią.

Polska siatkarka błysnęła w samym staniku. Fani aż zaniemówili! "Ło panie"

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Siatkarka Julita Piasecka. Pod zdjęciami Polki prośby fanów z całego świata

Znakomite występy 23-letniej siatkarki idą w parze z rosnącą popularnością w mediach społecznościowych. Jej talent i uroda przyciągają rzesze fanów, którzy nie szczędzą jej słów podziwu. Pod ostatnim postem Piaseckiej na Instagramie rozgorzała dyskusja, w której prym wiodą zagraniczni kibice. Część z nich wprost prosi ją o transfer do swojego ulubionego zespołu, m.in. Galatasaray, widząc w niej kluczowe wzmocnienie.

Inni fani idą o krok dalej, sugerując że z taką prezencją powinna spróbować swoich sił w Hollywood i zostać aktorką! Komentarze pełne są zachwytów nad jej grą i wyglądem, a jeden z nich idealnie oddaje nastroje kibiców: "Brak mi słów, jesteś tak piękna". Rosnąca popularność siatkarki, którą na Instagramie obserwuje coraz więcej fanów nie dziwi, zwłaszcza że w przeszłości z powodzeniem brała udział w konkursach dla modelek. Ostatecznie wybrała jednak siatkarską karierę i z perspektywy czasu raczej nie żałuje. Więcej zdjęć Julity Piaseckiej znajdziesz w naszej galerii.