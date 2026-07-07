Polska siatkarka błysnęła w samym staniku. Fani aż zaniemówili! "Ło panie"

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-07 11:23

Martyna Grajber-Nowakowska po raz kolejny udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nie tylko tym, co prezentuje na siatkarskim parkiecie. Wielokrotna reprezentantka Polski opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z wakacyjnego wyjazdu, a reakcja internautów na ujęcie pięknej siatkarki w samym staniku mówi wszystko!

Martyna Grajber-Nowakowska od lat cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Na swoim profilu regularnie publikuje nie tylko kadry z meczów i treningów, ale również fotografie z podróży czy chwil spędzanych poza sportem. Dzięki temu kibice mogą śledzić jej codzienność i zobaczyć, jak wygląda życie jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarek poza halą. Tym razem postawiła na ujęcia z jednego z najpiękniejszych jezior we Włoszech. Bajkowa sceneria Lago di Braies idealnie współgrała z letnim klimatem fotografii, a reakcje fanów pokazują, że był to strzał w dziesiątkę!

Piękna polska siatkarka podbija kadrę. Na zmysłowych zdjęciach jest jak modelka! Tylko spójrz

Siatkarka Martyna Grajber-Nowakowska. Obok na zdjęciu kobieta w okularach przeciwsłonecznych. O jej wakacjach czytaj w SE.
Galeria zdjęć 32

Martyna Grajber w staniku, fani zaniemówili

Grajber-Nowakowska pokazała się w letniej stylizacji – miała na sobie jedynie ciemny stanik i niebieskie spodenki, eksponując wysportowaną sylwetkę. Publikacja szybko zdobyła liczne polubienia, a fani nie kryli zachwytu. Co ciekawe, wielu obserwujących zrezygnowało ze słów, pozostawiając jedynie emotikony płomieni, serc czy uśmiechów z zachwytem. Nie zabrakło jednak również bardziej wymownych komentarzy.

Ło panie, cudo” – napisał jeden z internautów. „Prześlicznie wyglądasz Modelka” – dodała kolejna osoba. Wśród wpisów pojawiło się także wyznanie: „Uwielbiam cię oglądać, jak najwięcej twojego piękna!”. Podobnych reakcji było znacznie więcej, co pokazuje, że zdjęcia reprezentantki Polski spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Tak Marcin Gortat na emeryturze dba o żonę. Paparazzi przyłapali ich w biały dzień

Pod wpisem wciąż przybywa kolejnych polubień i komentarzy, a internauci zgodnie podkreślają, że sportsmenka prezentuje się znakomicie. Więcej efektownych zdjęć Martyny Grajber znajdziesz w powyższej galerii.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to...
Joanna Wołosz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTYNA GRAJBER
SIATKÓWKA
KOBIECA SIATKÓWKA