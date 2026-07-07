Polska siatkarka błysnęła w samym staniku. Fani aż zaniemówili! "Ło panie"

Martyna Grajber-Nowakowska od lat cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Na swoim profilu regularnie publikuje nie tylko kadry z meczów i treningów, ale również fotografie z podróży czy chwil spędzanych poza sportem. Dzięki temu kibice mogą śledzić jej codzienność i zobaczyć, jak wygląda życie jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarek poza halą. Tym razem postawiła na ujęcia z jednego z najpiękniejszych jezior we Włoszech. Bajkowa sceneria Lago di Braies idealnie współgrała z letnim klimatem fotografii, a reakcje fanów pokazują, że był to strzał w dziesiątkę!

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Martyna Grajber w staniku, fani zaniemówili

Grajber-Nowakowska pokazała się w letniej stylizacji – miała na sobie jedynie ciemny stanik i niebieskie spodenki, eksponując wysportowaną sylwetkę. Publikacja szybko zdobyła liczne polubienia, a fani nie kryli zachwytu. Co ciekawe, wielu obserwujących zrezygnowało ze słów, pozostawiając jedynie emotikony płomieni, serc czy uśmiechów z zachwytem. Nie zabrakło jednak również bardziej wymownych komentarzy.

„Ło panie, cudo” – napisał jeden z internautów. „Prześlicznie wyglądasz Modelka” – dodała kolejna osoba. Wśród wpisów pojawiło się także wyznanie: „Uwielbiam cię oglądać, jak najwięcej twojego piękna!”. Podobnych reakcji było znacznie więcej, co pokazuje, że zdjęcia reprezentantki Polski spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem.

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Pod wpisem wciąż przybywa kolejnych polubień i komentarzy, a internauci zgodnie podkreślają, że sportsmenka prezentuje się znakomicie. Więcej efektownych zdjęć Martyny Grajber znajdziesz w powyższej galerii.