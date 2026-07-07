Anna Lewandowska w maciupeńkim bikini pręży się na łódce. W tle Robert z sześciopakiem

Robert i Anna Lewandowscy cieszą się ostatnimi chwilami sielanki na luksusowym jachcie przed nadchodzącą rewolucją życiową.

Transfer polskiego napastnika do Chicago Fire stał się faktem, co oznacza dla rodziny przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.

Mimo rajskich widoków, Anna Lewandowska szczerze wyznała, że "cholernie się boi" nadchodzącej zmiany – poznaj powody jej obaw.

Sześciopak Roberta i boska Anna w bikini. Tak Lewandowscy ładują baterie

Koniec pewnej epoki jest już przesądzony. Po dwóch latach spędzonych w Hiszpanii Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się za ocean, by zasilić szeregi Chicago Fire. Zanim jednak rodzina na dobre rozpocznie pakowanie walizek, postanowiła wykorzystać ostatnie chwile na beztroski odpoczynek. Para wybrała się w rejs luksusowym jachtem po lazurowych wodach, a zdjęcia, które trafiają do sieci, rozpalają wyobraźnię fanów.

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Na fotografiach widać opalonego Roberta Lewandowskiego, który dumnie prezentuje swój legendarny "sześciopak", oraz Annę Lewandowską w skąpym bikini, zachwycającą idealną sylwetką. Widać, że para bawi się znakomicie, ciesząc się słońcem, spokojem i swoim towarzystwem. To chwile wytchnienia, które są im teraz niezwykle potrzebne. Wielka przeprowadzka na inny kontynent to ogromne wyzwanie logistyczne i emocjonalne, zwłaszcza z dwiema córkami.

"Cholernie się boję". Szczere wyznanie Anny Lewandowskiej

Niedawno Anna Lewandowska zdecydowała się na niezwykle osobiste i poruszające wyznanie. Opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym szczerze opowiedziała o swoich obawach związanych z przeprowadzką do Chicago. Jej słowa pokazują, że za idealnymi kadrami kryje się prawdziwy człowiek zmagający się z ogromnym stresem.

- Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję - pisze Lewandowska.

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Trenerka przyznała, że ostatnie tygodnie to dla niej emocjonalny rollercoaster. Barcelona stała się jej domem i bezpieczną przystanią, a myśl o zaczynaniu wszystkiego od nowa budzi w niej lęk. Największym zmartwieniem są jednak dzieci.

- Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica - wyjaśnia.

Anna podkreśliła, że choć w pełni wspiera zawodową drogę męża, ma prawo czuć się przytłoczona.

- Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk - dodaje. Jej szczerość spotkała się z ogromnym wsparciem fanek, które dziękowały jej za pokazanie prawdziwych, ludzkich emocji.

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