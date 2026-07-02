Koleżanki celebrytki murem za Anną Lewandowską. Ściskające za serce wyrazy wsparcia dla żony Lewandowskiego

Anna Lewandowska zaskoczyła fanów, szczerze wyznając obawy związane z przeprowadzką do USA, co wywołało prawdziwą burzę w sieci.

Żona piłkarza otwarcie przyznała, że myśl o spakowaniu życia i rozpoczęciu wszystkiego od nowa budzi w niej ogromny lęk, zwłaszcza w kontekście córek.

Odkryj, jak polskie gwiazdy zareagowały na jej emocjonalny wpis i które koleżanki natychmiast pospieszyły z poruszającym wsparciem.

„Cholernie się boję”. Szczere słowa Lewandowskiej

Wydawałoby się, że życie żony jednego z najlepszych piłkarzy świata to bajka. Miliony na koncie, luksusowe domy i podróże. Anna Lewandowska postanowiła jednak pokazać drugą, znacznie mroczniejszą stronę medalu. Po ogłoszeniu transferu Roberta do Chicago Fire, trenerka opublikowała w sieci wpis, który wstrząsnął jej fankami. Zamiast udawanej ekscytacji, przelała na ekran całą swoją bezsilność i lęk.

- Cholernie się boję. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża - napisała wprost Lewandowska.

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Przyznała, że martwi się o córki, ich adaptację w nowej szkole i emocje związane z opuszczeniem ukochanej Barcelony, która stała się jej domem. Podkreśliła, że choć wspiera męża, ma prawo czuć się przytłoczona. To wyznanie było jak zapalnik.

Gwiazdy ruszają na ratunek. „Wiem, co czujesz”

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Pod dramatycznym postem Anny momentalnie zaroiło się od komentarzy. Na ratunek ruszyła cała plejada gwiazd polskiego show-biznesu, udowadniając siłę kobiecej solidarności. Jako jedna z pierwszych głos zabrała Marina Łuczenko-Szczęsna, która doskonale rozumie realia życia u boku sportowca.

- Wiem, co czujesz i wiem też, że dasz radę. Trzymamy za Was kciuki - napisała krótko żona Wojciecha Szczęsnego.

W sukurs przyszła też aktorka Katarzyna Zielińska, która w długim i emocjonalnym wpisie próbowała podnieść Lewandowską na duchu.

- Ania. Popatrz! Macie siebie. Jesteście zdrowi. (...) A popłakać czasem z niemocy trzeba. Wysyłam motylową energię! - pocieszała Zielińska.

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Głos zabrała również Ewa Farna, która odniosła się do hejterów.

- Ludzie, którzy myślą, że pieniądze równa się szczęście i zero problemów, będą mieli swoje do powiedzenia. (...) Dzięki za szczerość, nawet jak pewnie wiecie, że wzbudzi też falę hejtu. Uściski! - skomentowała piosenkarka.

Swoje wsparcie okazały także m.in. Paulina Krupińska, Barbara Kurdej-Szatan, Zofia Zborowska oraz dziennikarka Monika Olejnik, zapewniając Annę, że będzie dobrze i trzymają za nią kciuki. To prawdziwy pokaz siły i dowód na to, że w trudnych chwilach może liczyć na swoje sławne koleżanki.

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