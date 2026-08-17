Jan Frycz nie żyje. Przez lata mało kto wiedział o jego drugiej miłości

Nie żyje Jan Frycz. Mało kto wiedział o drugiej miłości aktora

Jan Frycz był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów swojego pokolenia. Nagłą informację o jego śmierci potwierdził w poniedziałek, 17 sierpnia, Teatr Narodowy w Warszawie, z którym był związany przez ponad 20 lat swojej kariery, w tym nieprzerwanie od 2006 roku aż do śmierci.

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Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo - czytamy we wpisie Teatru Narodowego.

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W życiu prywatnym Frycza bywało burzliwie. Aktor był trzykrotnie żonaty, miał córkę z pierwszego i pięcioro dzieci z drugiego małżeństwa. Ostatnie lata życia spędził szczęśliwie u boku żony Małgorzaty Frycz. Zdecydowanie stabilniej było z jego "drugą miłością", którą od zawsze była Cracovia - piłkarski klub z jego rodzinnego Krakowa.

- Kiedyś orzeł na koszulce to było coś fantastycznego. W ogóle samo kibicowanie jest inne. Ja zawsze byłem kibicem Cracovii. Miałem dwóch kolegów z podstawówki, którzy grali w pierwszej drużynie. Poza tym podobał mi zwyczaj, który miała Cracovia, czyli treningu noworocznego w dniu 1 stycznia - przyznał Frycz w wywiadzie dla Interii opublikowanym w grudniu 2024 roku.

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Od tamtej pory jego kibicowskie sympatie stały się powszechnie znane. Sam Frycz bywał widywany na meczach Cracovii. Tylko w ostatnich latach słynny aktor wystąpił w tak głośnych produkcjach jak: "Ślepnąc od świateł", "Legiony", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Psy 3. W imię zasad", "Osiecka" czy "Gierek". We wczesnych latach kariery grał m.in. w filmach "Wielki Szu" czy "Obywatel świata".