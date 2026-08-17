Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil

Jan Frycz zmarł niespodziewanie 15 sierpnia 2026 roku. Kariera aktorska 72-latka trwała blisko pół wieku, ponieważ swoje pierwsze kroki na deskach teatralnych stawiał pod koniec lat siedemdziesiątych. Polscy widzowie doskonale znają jego wybitne kreacje z wielu popularnych produkcji filmowych. Swoim ogromnym talentem zachwycał publiczność między innymi w takich obrazach jak "Pręgi", "Pornografia", "Pożegnanie jesieni" oraz "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

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Jan Frycz nie żyje. Wybitny aktor miał 72 lata

Przedstawiciele Teatru Narodowego w Warszawie potwierdzili smutne wieści w mediach społecznościowych. Z przekazanych informacji wynika, że uwielbiany aktor zmarł w minioną sobotę 15 sierpnia we własnym domu. Towarzyszyli mu najbliżsi. Zaledwie kilka dni przed śmiercią Jan Frycz rozpoczął próby do spektaklu "Oresteja" w reżyserii Luka Percevala. To pokazuje, że do ostatnich chwil pracował i miał w planach nowe projekty. Przyczyna śmierci 72-latka nie została oficjalnie ujawniona, podobnie jak szczegóły dotyczące jego pogrzebu.

"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych [...] O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji" - czytamy.

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Jan Frycz - praca i życie osobiste. Jego córki też są aktorkami

Debiut aktora przypadł na rok 1978, w "Damach i huzarach". Grał w różnorodnych spektaklach teatralnych, często w adaptacjach klasyków literatury polskiej i rosyjskiej. Przyjął też wiele propozycji filmowych i serialowych. Łącznie, miał w dorobku ponad dwieście ról. Był laureatem prestiżowej nagrody filmowej - Orła. Prywatnie, Jan Frycz był trzykrotnie żonaty i doczekał się sześciorga dzieci. W jego ślady poszły córki - Gabriela i Olga Frycz też są aktorkami.