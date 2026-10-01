Julia Dybowska odsłoniła wyjątkowo szczuplutkie ramiona. Internauci nie dowierzają. "To wygląda groźnie dla zdrowia"

Julia Dybowska zmieniła bikini na długie spodnie. Zawitała do jesiennej Warszawy!

Na instagramowym profilu Julii Dybowskiej nie brakuje zdjęć, do których celebrytka pozuje tylko w minibikini czy innych letnich wdziankach. Nic dziwnego, 35-latka to relaksuje się na luksusowym jachcie, to korzysta ze wspaniałej dubajskiej pogody. Bywa też w Grecji - kilka tygodni temu prężyła swoją szczupłą sylwetkę na Mykonos, a wcześniej w okolicy Aten, we Włoszech - na Sycylii czy Sardynii, Korsyce czy w Portofino, w Monako, we Francji - można ją było spotkać w Cannes... wyliczankę można kontynuować.

Dybowska zaliczyła te wszystkie miejsca w zaledwie 3 miesiące. W końcu trafiła i do Warszawy. Tu niestety już dała się we znaki jesienna aura, więc Julia musiała zamienić strój kąpielowy na jesienne wdzianko. Do zdjęć szeroko uśmiechała się ubrana w skórzane spodnie, a także w czarny top z głębokim dekoltem na plecach, który podkreślał bardzo szczupłe ramiona celebrytki. Ten widok jednych zachwycił, innych zaniepokoił.

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Internauci wciąż boją się o jej zdrowie. Dybowska nie odpowiada na komentarze

Wyjątkowo smukła figura Dybowskiej budzi kontrowersje. Jedni uwielbiają jej kształty, inni boją się o celebrytkę. Jej najnowsze zdjęcia są komentowane zarówno bardzo pozytywnie, jak i z dużą dozą obaw.

To wygląda groźnie dla zdrowia - piszą jedni.

Inni mają przeciwne zdanie:

Absolutnie zachwycająca.

Dybowska nie komentuje wypowiedzi żadnej ze stron i bez słowa dodaje kolejne zdjęcia. Jej instagramowe konto jest śledzone przez 458 tys. obserwujących.

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