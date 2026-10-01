Julia Dybowska odsłoniła wyjątkowo szczuplutkie ramiona. Internauci nie dowierzają. "To wygląda groźnie dla zdrowia"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-01 17:36

Julia Dybowska na swoim profilu na Instagramie pokazuje kadry, z których jasno wynika, że żyje w luksusach, podróżując po całym świecie. Ostatnio była w Londynie, później zawitała do Warszawy i do Paryża. W każdym z miejsc pozuje do zdjęć w eleganckich miejscach, ubrana w markową garderobę. Jej dodatki też są z wyższej półki. Na fotkach ze stolicy widać Julię ubraną w czarne wdzianko podkreślające jej ramiona. A jednak internauci są zaniepokojeni.

Julia Dybowska zmieniła bikini na długie spodnie. Zawitała do jesiennej Warszawy!

Na instagramowym profilu Julii Dybowskiej nie brakuje zdjęć, do których celebrytka pozuje tylko w minibikini czy innych letnich wdziankach. Nic dziwnego, 35-latka to relaksuje się na luksusowym jachcie, to korzysta ze wspaniałej dubajskiej pogody. Bywa też w Grecji - kilka tygodni temu prężyła swoją szczupłą sylwetkę na Mykonos, a wcześniej w okolicy Aten, we Włoszech - na Sycylii czy Sardynii, Korsyce czy w Portofino, w Monako, we Francji - można ją było spotkać w Cannes... wyliczankę można kontynuować

Dybowska zaliczyła te wszystkie miejsca w zaledwie 3 miesiące. W końcu trafiła i do Warszawy. Tu niestety już dała się we znaki jesienna aura, więc Julia musiała zamienić strój kąpielowy na jesienne wdzianko. Do zdjęć szeroko uśmiechała się ubrana w skórzane spodnie, a także w czarny top z głębokim dekoltem na plecach, który podkreślał bardzo szczupłe ramiona celebrytki. Ten widok jednych zachwycił, innych zaniepokoił.

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Julia Dybowska
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Internauci wciąż boją się o jej zdrowie. Dybowska nie odpowiada na komentarze

Wyjątkowo smukła figura Dybowskiej budzi kontrowersje. Jedni uwielbiają jej kształty, inni boją się o celebrytkę. Jej najnowsze zdjęcia są komentowane zarówno bardzo pozytywnie, jak i z dużą dozą obaw.

To wygląda groźnie dla zdrowia - piszą jedni.

Inni mają przeciwne zdanie:

Absolutnie zachwycająca.

Dybowska nie komentuje wypowiedzi żadnej ze stron i bez słowa dodaje kolejne zdjęcia. Jej instagramowe konto jest śledzone przez 458 tys. obserwujących.

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Julia Dybowska
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Julia Dybowska
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