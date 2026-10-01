Dudziak, Owsiak i Katy Perry. Kto jeszcze świętuje urodziny w październiku?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-01 17:10

Początek jesieni to wyjątkowy czas dla wielu znanych osobistości ze świata kultury, sportu czy biznesu. Dziesiąty miesiąc roku obfituje w urodziny popularnych artystów oraz celebrytów zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Sprawdź, kto w ciągu najbliższego miesiąca zdmuchnie świeczki na torcie.

Październik to nie tylko czas opadających liści, ale też miesiąc urodzin wielu popularnych artystów i celebrytów. Które polskie oraz światowe gwiazdy zdmuchną niedługo świeczki na urodzinowym torcie? Jaki mają znak zodiaku? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Październikowe urodziny znaków zodiaku. Waga i skorpion

Ludzie urodzeni w dziesiątym miesiącu roku to zodiakalne Wagi (od 23 września do 22 października) oraz Skorpiony (od 23 października do 21 listopada). Astrolodzy sugerują, że im późniejsza data urodzenia w październiku, tym dana osoba może wykazywać mniej cech dyplomatycznych oraz towarzyskich. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rodzi się w tym okresie około 20 tysięcy dzieci, co stanowi spadek w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi.

Kto ze znanych postaci świata show-biznesu czy sportu przyszedł na świat w październiku? W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę sławnych jubilatów. Co ciekawe, w 2026 roku swoje 40. urodziny będą świętować raper Miuosh oraz aktor Rafał Zawierucha. Zdjęcia gwiazd urodzonych w październiku znajdziecie w naszej galerii.

Katy Perry, Urszula Dudziak i Jurek Owsiak. O urodzinach gwiazd w październiku przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20

Urodziny znanych osób w październiku

Prezentujemy zestawienie sławnych jubilatów, którzy urodzili się w dziesiątym miesiącu roku:

  • 2 października – Sting
  • 3 października - Zlatan Ibrahimović
  • 5 października - Kate Winslet
  • 6 października - Jurek Owsiak
  • 7 października - Katarzyna Cichopek
  • 12 października - Rafał Zawierucha
  • 14 października – Usher
  • 14 października - Miuosh
  • 15 października - Ewa Błaszczyk
  • 17 października - Eminem
  • 18 października - Marek Kondrat
  • 19 października - Ewa Wachowicz
  • 19 października - Katarzyna Żak
  • 21 października - Kim Kardashian
  • 22 października - Tamara Gonzalez Perea
  • 22 października - Urszula Dudziak
  • 23 października - Adam Nawałka
  • 25 października - Katy Perry
  • 28 października - Bill Gates
  • 29 października - Magdalena Zawadzka.

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