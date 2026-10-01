Dudziak, Owsiak i Katy Perry. Kto jeszcze świętuje urodziny w październiku?

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Październik to nie tylko czas opadających liści, ale też miesiąc urodzin wielu popularnych artystów i celebrytów. Które polskie oraz światowe gwiazdy zdmuchną niedługo świeczki na urodzinowym torcie? Jaki mają znak zodiaku? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
Październikowe urodziny znaków zodiaku. Waga i skorpion
Ludzie urodzeni w dziesiątym miesiącu roku to zodiakalne Wagi (od 23 września do 22 października) oraz Skorpiony (od 23 października do 21 listopada). Astrolodzy sugerują, że im późniejsza data urodzenia w październiku, tym dana osoba może wykazywać mniej cech dyplomatycznych oraz towarzyskich. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rodzi się w tym okresie około 20 tysięcy dzieci, co stanowi spadek w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi.
Kto ze znanych postaci świata show-biznesu czy sportu przyszedł na świat w październiku? W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę sławnych jubilatów. Co ciekawe, w 2026 roku swoje 40. urodziny będą świętować raper Miuosh oraz aktor Rafał Zawierucha. Zdjęcia gwiazd urodzonych w październiku znajdziecie w naszej galerii.
Urodziny znanych osób w październiku
Prezentujemy zestawienie sławnych jubilatów, którzy urodzili się w dziesiątym miesiącu roku:
- 2 października – Sting
- 3 października - Zlatan Ibrahimović
- 5 października - Kate Winslet
- 6 października - Jurek Owsiak
- 7 października - Katarzyna Cichopek
- 12 października - Rafał Zawierucha
- 14 października – Usher
- 14 października - Miuosh
- 15 października - Ewa Błaszczyk
- 17 października - Eminem
- 18 października - Marek Kondrat
- 19 października - Ewa Wachowicz
- 19 października - Katarzyna Żak
- 21 października - Kim Kardashian
- 22 października - Tamara Gonzalez Perea
- 22 października - Urszula Dudziak
- 23 października - Adam Nawałka
- 25 października - Katy Perry
- 28 października - Bill Gates
- 29 października - Magdalena Zawadzka.