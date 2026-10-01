Dudziak, Owsiak i Katy Perry. Kto jeszcze świętuje urodziny w październiku?

Październik to nie tylko czas opadających liści, ale też miesiąc urodzin wielu popularnych artystów i celebrytów. Które polskie oraz światowe gwiazdy zdmuchną niedługo świeczki na urodzinowym torcie? Jaki mają znak zodiaku? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Październikowe urodziny znaków zodiaku. Waga i skorpion

Ludzie urodzeni w dziesiątym miesiącu roku to zodiakalne Wagi (od 23 września do 22 października) oraz Skorpiony (od 23 października do 21 listopada). Astrolodzy sugerują, że im późniejsza data urodzenia w październiku, tym dana osoba może wykazywać mniej cech dyplomatycznych oraz towarzyskich. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rodzi się w tym okresie około 20 tysięcy dzieci, co stanowi spadek w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi.

Kto ze znanych postaci świata show-biznesu czy sportu przyszedł na świat w październiku? W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę sławnych jubilatów. Co ciekawe, w 2026 roku swoje 40. urodziny będą świętować raper Miuosh oraz aktor Rafał Zawierucha. Zdjęcia gwiazd urodzonych w październiku znajdziecie w naszej galerii.

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Urodziny znanych osób w październiku

Prezentujemy zestawienie sławnych jubilatów, którzy urodzili się w dziesiątym miesiącu roku:

2 października – Sting

3 października - Zlatan Ibrahimović

5 października - Kate Winslet

6 października - Jurek Owsiak

7 października - Katarzyna Cichopek

12 października - Rafał Zawierucha

14 października – Usher

14 października - Miuosh

15 października - Ewa Błaszczyk

17 października - Eminem

18 października - Marek Kondrat

19 października - Ewa Wachowicz

19 października - Katarzyna Żak

21 października - Kim Kardashian

22 października - Tamara Gonzalez Perea

22 października - Urszula Dudziak

23 października - Adam Nawałka

25 października - Katy Perry

28 października - Bill Gates

29 października - Magdalena Zawadzka.

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