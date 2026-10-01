Te gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy! Szok, jak zmienili się ci znani panowie na przestrzeni lat

Aż trudno uwierzyć, że to oni. Zaskakujące metamorfozy gwiazd

Dawne fotografie celebrytów mają w sobie pewien niezaprzeczalny magnetyzm. Dają szansę cofnąć się do momentu, gdy obecni aktorzy, wokaliści czy prowadzący stawiali pierwsze kroki w świetle reflektorów. Inne uczesania, dawne trendy w modzie, gładka twarz czy po prostu wczesna młodość powodują, że niekiedy musimy dłużej wpatrywać się w kadr, by rozpoznać bohatera.

Ta zasada działa oczywiście także na znanych panów z krajowej branży rozrywkowej. Wystarczy wrócić pamięcią do wczesnych występów przed kamerami takich artystów jak Krzysztof Zalewski czy Michał Szpak. Obydwaj zdobyli popularność dzięki udziałowi w programach muzycznych, chociaż każdy z nich debiutował w zupełnie innym czasie i w odmiennym wydaniu. Obecnie kadry z tamtego okresu stanowią fascynującą kronikę startu ich ścieżki zawodowej.

Znajdziemy jednak i takie postaci, u których ciężko wskazać jeden stały look. Michał Wiśniewski przez dekady uczynił z testowania przeróżnych stylizacji stały element swojej artystycznej kreacji. Odcienie włosów, cięcia i ubiór ewoluowały wraz z kolejnymi fazami jego kariery. Niemniej to właśnie ogniste kolor wciąż są najbardziej rozpoznawalnym znakiem firmowym frontmana Ich Troje.

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Krzysztof Ibisz na starych zdjęciach. Zmiana fryzur i stylu z upływem lat

Nie każda modyfikacja wizerunku musi od razu być radykalną przemianą. U wielu osób z pierwszych stron gazet najmocniejszy kontrast widać dopiero po zestawieniu dzisiejszych ujęć z fotografiami wykonanymi 10, 20 czy 30 lat temu.

Doskonałym przypadkiem jest tu Krzysztof Ibisz. Gospodarz programów gości na szklanym ekranie od bardzo dawna, z tego względu jego telewizyjna podróż jest zarazem rewelacyjnie zapisana na kliszach aparatów. Zmianie ulegały mody, fasony ubrań oraz ułożenie włosów, a kolejne ujęcia stanowią świadectwo poszczególnych dekad jego obecności w mediach.

Analogicznych przypadków nie brakuje również w gronie gwiazd kina i teatru. Borys Szyc, Mateusz Damięcki, Tomasz Karolak i Piotr Stramowski to dziś nazwiska znane wszystkim, jednak kadry zrobione wiele sezonów temu prezentują ich w odsłonie, która mogła umknąć uwadze publiczności. U niektórych to głównie efekt mijających lat, u innych znaczącą rolę odegrały modyfikacje uczesania, brody czy garderoby.

Olaf Lubaszenko i Patryk Vega. Zobacz spektakularne efekty odchudzania

Są i takie biografie, w których sprawa nie kończy się na zwykłym ujęciu sprzed dwudziestu lat. Olaf Lubaszenko na pewnym etapie zaprezentował światu mocno odmienioną sylwetkę. Aktor otwarcie opowiadał o procesie utraty wagi, a jego nowe zdjęcia szybko przykuły uwagę dziennikarzy i opinii publicznej.

Dużym echem odbiła się też zmiana wyglądu u Patryka Vegi. Twórca filmowy zrzucił mnóstwo zbędnych kilogramów, co drastycznie odmieniło jego prezencję. Właśnie takie porównania najdobitniej udowadniają, że słowo „metamorfoza” dla każdego z panów może oznaczać zupełnie co innego.

Warto też pamiętać o twórcach, którzy na przestrzeni lat z premedytacją żonglowali swoim publicznym wizerunkiem. Uczesanie, zarost, rysunki na ciele czy styl komponowania strojów potrafią przecież stanowić równie istotny aspekt transformacji, co zrzucenie wagi.

Jak kiedyś prezentowali się cenieni aktorzy, piosenkarze czy gospodarze programów? Zgromadziliśmy ich dawne zdjęcia w naszym cyklu. Sprawdźcie, kto zaliczył najbardziej spektakularną zmianę w show-biznesie.