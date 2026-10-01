Sara James coraz odważniejsza! Odsłoniła bieliznę w prześwitującej sukience!

Sara James dorastała na oczach całej Polski

Sara James jest kolejną uczestniczką "The Voice Kids", która podbija polski show biznes. To właśnie wygrana w czwartej edycji programu sprawiła, że cały kraj zachwycił się jej głosem. Dziś jest jedną z największych muzycznych gwiazd w Polsce. Młodziutka wokalistka podbiła również serca zagranicznej publiczności. W 2022 roku wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Swoim wykonaniem przeboju Billie Eilish zachwyciła jurorów, w tym srogiego Simona Cowella.

Piosenkarka dorastała na oczach całej Polski. 10 czerwca skończyła osiemnaście lat. Na ten dzień Sara James czekała od dawna, a na Instagramie już od pewnego czasu wrzucała urodzinowe treści. W dniu urodzin dodała relację z osiemnastki. Huczna impreza miała japoński klimat oraz różową oprawę.

Wiele wskazuje na to, że po wkroczeniu w dorosłość Sara poszła w ślady swojej starszej koleżanki z "The Voice Kids", Roksany Węgiel. 18-latka od dawna lubiła eksperymentować z wyglądem. Do tej pory ograniczała się głównie do zmiany fryzur, kolczyków, kolorowych soczewek czy wybielania brwi.

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Sara James w przeźroczystej sukience. Pokazała za dużo?

Teraz coraz częściej stawia jednak na bardziej odważny wizerunek. Kilka dni temu swoją premierę miał utwór "Zrób to dla mnie", którym zapowiedziała początek swojej nowej ery.

Obecnie Sara przebywa w Paryżu, do którego przyjechała na zaproszenie znanego domu mody Jean Paul Gaultier. Relacją z wyjazdu podzieliła się na Instagramie. Nie zabrakło zdjęć u stóp wieży Eiffla czy wieczornego rejsu po Sekwanie. Jesienny Paryż zachwyca, ale oczy wszystkich skierowane były na piosenkarkę.

Sara miała na sobie ryzykowną stylizację. Choć teoretycznie była zakryta od stóp do głów, to kreacja z przeźroczystego materiału nie zasłaniała za wiele. Spod cielistej siateczki przebijała czarna bielizna! Fani wokalistki w komentarzach zasypali ją komplementami! Co myślicie o takiej zmianie wizerunku u Sary?

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The Voice Kids - o którym uczestniku mowa? Pytanie 1 z 8 Kto wygrał pierwszą edycję The Voice Kids? Viki Gabor Roksana Węgiel Carla Fernandes Następne pytanie