Sara James w końcu śpiewa po polsku. Ten krok to początek zmian

Kariera Sary James wystartowała błyskawicznie, gdy jako 13-latka zadebiutowała w „The Voice Kids”. Zaraz potem reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior. Dynamiczny rozwój, występy na zagranicznych scenach i anglojęzyczne piosenki pozwoliły jej zerwać z łatką dziecięcej gwiazdy. Teraz, mając 18 lat, wokalistka staje przed kolejnym wyzwaniem. 25 września ukazał się jej polskojęzyczny singiel „Zrób to dla mnie”, będący przełamaniem dłuższego okresu tworzenia muzyki w języku angielskim.

Sara James wraca do polskiego repertuaru

Wokalistka pochwaliła się już okładką oraz fragmentami nowej piosenki. W sieci podkreśliła, że jest to jej pierwszy utwór po polsku od bardzo dawna. Sam tytuł „Zrób to dla mnie” i sposób promocji mogą zapowiadać odważniejsze, bardziej zdecydowane oblicze Sary.

Przez lata Sara stawiała na utwory anglojęzyczne, budując swój zasięg poza granicami Polski. Teraz powrót do ojczystego języka może ułatwić jej bardziej osobiste wyrażenie emocji i zacieśnienie więzi z fanami, którzy wspierali ją od samego początku.

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„The Voice Kids” i wielki sukces

Popularność przyszła wraz ze zwycięstwem w czwartej odsłonie „The Voice Kids” w 2021 roku. Niedługo potem Sara zachwyciła na Eurowizji Junior, zdobywając drugie miejsce z utworem „Somebody”. Ważnym punktem w jej karierze był udział w amerykańskim „America’s Got Talent”, gdzie dzięki Simonowi Cowellowi otrzymała Złoty Przycisk. Wokalistka potwierdziła, że świetnie czuje się na międzynarodowej scenie.

Szybki start wiązał się jednak z wyzwaniami. Sara dorastała w blasku fleszy, a jej kolejne kroki często porównywano z debiutem w talent show. Zmiana wizerunku z utalentowanej nastolatki w dojrzałą artystkę stała się jednym z głównych zadań na jej drodze.

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Płyta „Playhouse” i czas dorastania

W 2024 roku Sara James wydała swój debiutancki album „Playhouse”. Płyta, powstająca przez trzy lata, była mieszanką popu, R&B, elektroniki i rapu. Album dokumentował proces poszukiwania własnego stylu przez wokalistkę. Zawierał teksty o dorastaniu, radzeniu sobie z presją i doświadczeniach z branży. Sara zaznaczała, że to właśnie przez muzykę fani mogą poznać jej prawdziwe oblicze. W 2025 roku ukazała się wzbogacona wersja albumu – „Playhouse… The Full Story”.

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Singiel „Price Tag” a ciemne strony sławy

Utwór „Price Tag”, wydany wiosną 2026 roku, ukazywał cienie sławy i popularności. W piosence wokalistka poruszyła tematy presji, wygórowanych oczekiwań, przemęczenia i braku prywatności. Teledysk autorstwa Grzegorza Łacha, nakręcony w supermarkecie, stanowił metaforę show-biznesu traktującego artystów jak towar. Z kolei „Zrób to dla mnie” ma być krokiem w stronę jeszcze bardziej osobistej twórczości, tym razem w języku polskim.

Kiedy premiera utworu „Zrób to dla mnie”?

Premierę „Zrób to dla mnie” zaplanowano na piątek, 25 września 2026 roku. Piosenka pojawiła się na platformach streamingowych i stanowi ważny moment dla Sary James. Po sukcesach z anglojęzycznym materiałem, teraz wokalistka wraca do polskich fanów w nowej, dojrzalszej odsłonie.

To już nie jest urocza dziewczynka z telewizyjnego konkursu. Sara ma na koncie debiutancką płytę, trasę koncertową i zagraniczne występy. „Zrób to dla mnie” to kolejny etap definiowania siebie na nowo, już jako dojrzałej artystki, która świadomie podąża wybraną ścieżką.