Magdalena Narożna wyszła za mąż! Efektowna suknia ślubna odsłoniła jej zgrabne nogi!

Magdalena Norożna wzięła ślub! "Stało się! Po prostu kocham"

Magdalena Narożna pożegnała wrzesień w wyjątkowym stylu! Piosenkarka poślubiła Krzysztofa Romaniuka. Nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina oraz najbliżsi przyjaciele. Radosną informację przekazała... telewizja Polsat.

Jurorka programu "Disco Star" powiedziała "TAK" Krzysztofowi Romaniukowi! Życzymy Młodej Parze mnóstwa miłości, radości, pięknych wspólnych chwil oraz samych szczęśliwych dni na nowej drodze życia! - napisano w mediach społecznościowych stacji.

Z kolei wokalistka wrzuciła nagranie ze ślubu i wesela z krótkim, ale wymownym opisem: "Stało się! Po prostu kocham"!

Zakochani pobrali się w pięknych okolicznościach. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, a pogoda dopisywała! Po złożeniu przysięgi zapozowali na tle kolorowych rac. Para młoda zaprezentowała się bardzo elegancko. Wybranek jurorki "Disco Star" miał na sobie czarny smoking z białą koszulą i czarną muchą, a całość uzupełniała biała butonierka.

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Magdalena Narożna w dniu ślubu postawiła efektowną suknię! Odsłoniła nogi

Magdalena Narożna postawiła za to na oryginalną suknię ślubną z gorsetową górą. Spódnica sukni składała się z dwóch warstw. Od bioder materiał swobodnie opadał, tworząc dłuższy, lekko rozkloszowany dół z trenem. Jednocześnie krótsza warstwa z przodu odsłania zgrabne nogi Narożnej.

Dzięki temu rozwiązaniu suknia łączyła klasyczną ślubną elegancję z nowoczesnym sznytem. Na ramiona piosenkarka narzuciła futrzane bolerko, a stylizację dopełniały delikatne sandałki na wysokim obcasie oraz bukiet białych kwiatów z zielonymi dodatkami.

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