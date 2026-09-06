Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub! Pojechali na uroczystość do pięknej Portugalii

Historia miłości Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka

Historia uczucia Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka mogłaby posłużyć za gotowy scenariusz na film romantyczny. Panowie poznali się w 2021 roku na planie reality show "Prince Charming", w którym Jacek szukał partnera spośród trzynastu uczestników. Przez kilkanaście tygodni to właśnie Oliwier powoli skradał serce tytułowego "księcia", by w emocjonującym finale usłyszeć, że to z nim Jacek chce tworzyć przyszłość.

Początki ich relacji po powrocie do Polski wymagały jednak sporej dyskrecji. Zanim finałowy odcinek trafił do emisji, zakochani musieli ukrywać swój związek przed światem przez ponad pięć miesięcy. Do domów wchodzili osobo, a po ulicach chodzili w naciągniętych kapturach. Gdy tajemnica wreszcie wyszła na jaw, szybko ze sobą zamieszkali, udowadniając sceptykom, że telewizyjne show może stać się fundamentem pod prawdziwe, trwałe uczucie.

Po trzech latach wspólnego życia i budowania stabilnej relacji, para weszła na kolejny etap. W lipcu 2024 roku, podczas romantycznych wakacji we Włoszech, Oliwier oświadczył się Jackowi. Wideo z momentu, w którym padł na kolana, błyskawicznie podbiło media społecznościowe.

- Nic nie mogę poradzić na to, że się w tobie zakochałem. Powiedział 'tak'" – napisał krótko Oliwier w mediach społecznościowych

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Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub w Portugalii. Dlaczego tam?

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak wybrali Portugalię, ponieważ kraj ten umożliwia zawieranie pełnoprawnych małżeństw przez pary jednopłciowe. Inne kierunki odpadały ze względów prawnych - w Hiszpanii wymagana była rezydentura, a we Włoszech dostępne były jedynie związki partnerskie. Równie ważnym powodem okazała się logistyka i chęć zabrania ze sobą psa Fluffa, a do Portugalii mogą wygodnie dojechać drogą lądową.

Początki jednak okazały się na tyle skomplikowane, że niektóre hotele odmawiały uroczystości/pobytu z psem. Panowie wprost mówili o swojej irytacji na ten temat. Jacek z Oliwierem załatwiali wiele spraw, ale blokowała ich ta zgoda. Gdy mieli już wymarzone miejsce, a po chwili dostali dokumenty dla psa - spotkali się z kolejną odmową. Zaczęli ponownie szukać odpowiedniego hotelu i w końcu to się udało. Około 19 sierpnia 2026 ogłosili szczegóły i ruszyli z szybkimi przygotowaniami.

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak są już po ślubie!

Para ruszyła samochodem na Półwysep Iberyjski, aby ich ukochany pies był na uroczystości. Rajski ślub odbył się 5 września 2026 roku. Początkowo nie miało być z nimi ich bliskich, ale w formie niespodzianki przyjechała m.in. Izabella Krzan oraz Jagna Niedzielska.

- Jelonki official! Kochamy Was! Nie ucieknięcie przed miłością! A na pewno nie przed nami - napisała Krzan.