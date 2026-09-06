Piotr „Guma” Gumulec w „Tańcu z Gwiazdami 19”. Zwykle to on rozśmiesza innych. Teraz sam będzie oceniany

Piotr „Guma” Gumulec od lat rozśmiesza Polaków

Piotr Gumulec jest liderem i współzałożycielem wrocławskiego Kabaretu Chyba. Formacja mocno zaznaczyła swoją obecność na polskiej scenie kabaretowej w 2010 roku, kiedy zdobywała nagrody na najważniejszych festiwalach, w tym na krakowskiej PACE. Sam „Guma” nie ograniczył się jednak wyłącznie do występów w skeczach. Jest także autorem tekstów, konferansjerem i dziennikarzem. Współpracował między innymi z Polskim Radiem Wrocław oraz TVP Rozrywka. Przez lata dał się poznać również jako jeden z gospodarzy programów kabaretowych Polsatu. W 2026 roku nadal można go oglądać w „Kabarecie na żywo. Chyba Czesuaf”, który prowadzi razem z Olgą Łasak.

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Prowadził randkowe show w Polsacie

Widzowie, którzy nie śledzą świata kabaretu, również mogą doskonale kojarzyć jego twarz. W 2018 roku Gumulec dostał własny duży format w Polsacie. Został gospodarzem programu „Umów się ze mną. Take Me Out”, polskiej wersji popularnego randkowego show. To właśnie tam pokazał, że świetnie radzi sobie także w roli prowadzącego – bez gotowego skeczu, za to z uczestnikami, którzy potrafili zaskoczyć go w każdej chwili. Do tego dochodzi działalność radiowa. Gumulec pracował między innymi w Radiu SuperNova, gdzie komentował zarówno ważne, jak i zupełnie absurdalne wydarzenia w swoim satyrycznym cyklu. Przed kamerami i publicznością trudno więc będzie go speszyć. Parkiet jest jednak zupełnie inną historią.

W „Tańcu z Gwiazdami” nie wystarczy dobry żart

Gumulec ma jedną przewagę, której nie da się nauczyć podczas kilku tygodni treningów – ogromne doświadczenie sceniczne. Wie, jak pracować z publicznością, nie boi się kamer i potrafi błyskawicznie reagować na nieprzewidziane sytuacje. W programie na żywo może okazać się to bardzo przydatne. Jednocześnie „Taniec z Gwiazdami” stawia przed nim zupełnie nowe wymagania. Tutaj nie wystarczy świetna puenta czy umiejętność wybrnięcia z niezręcznej sytuacji. Jurorzy będą patrzeć na technikę, rytm, postawę i wykonanie choreografii. I właśnie zderzenie scenicznego luzu kabareciarza z wymaganiami tańca towarzyskiego może być jednym z najciekawszych elementów jego udziału.

Prywatnie od lat z tą samą kobietą

Choć na scenie Gumulec jest niezwykle otwarty i chętnie dzieli się żartami oraz anegdotami, swoją prywatność chroni znacznie mocniej. W jednym z wywiadów zdradził, że swoją przyszłą żonę poznał jeszcze w liceum i od wielu lat pozostaje z nią związany. Co ciekawe, także zawodowo nazwisko Gumulec nie jest w Kabarecie Chyba przypadkiem odosobnionym. W składzie formacji występuje również Magda Gumulec, przedstawiana przez zespół jako żona artysty. Na co dzień „Guma” znacznie chętniej opowiada jednak o pracy niż o życiu rodzinnym.

Kiedy oglądać Gumę w „Tańcu z Gwiazdami 19”?

Partnerką Piotra Gumulca została Julia Suryś, a duet otrzymał numer 3. To właśnie ona będzie musiała przełożyć jego naturalną energię i sceniczne doświadczenie na walce, tanga, samby czy cha-che. Gumulec zapowiada się przy tym na uczestnika, który nawet najtrudniejsze treningi będzie próbował obracać w żart. W jego przypadku można więc spodziewać się nie tylko tanecznych emocji, ale też sporej dawki humoru.

Nowa edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wystartuje 6 września 2026 roku o godz. 19:55 w Polsacie. W rywalizacji weźmie udział 12 par.