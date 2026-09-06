Po 40. zrobili formę życia! Polskie gwiazdy chętnie chwalą się umięśnionymi ciałami!

Polskie gwiazdy robią formę życie po czterdziestce

Od pewnego czasu wyrzeźbione treningami sylwetki przestały być domeną gwiazd fitnessu, kulturystów czy aktorów wcielających się w superbohaterów. Znali i lubiani coraz częściej chodzą na siłownię i chwalą się efektami intensywnych treningów. I to niezależnie od wieku.

Te gwiazdy po czterdziestce coraz chętniej pokazują, że regularna aktywność fizyczna oraz zbilansowana dieta mogą przynieść spektakularne efekty niezależnie od wieku. Efekty ich pracy można podziwiać nie tylko na czerwonym dywanie, ale również w mediach społecznościowych. Zobaczcie, kto może pochwalić się formą godną pozazdroszczenia.

Zobacz również: Polskie gwiazdy po 50. też chętnie zrzucają ciuszki. Nawet minibikini im niestraszne!

Doda, Zając, Glinka, Socha: Figury modelek i umięśnione brzuchy

Doda (42 l.) od pewnego czasu podbija już nie tylko świat muzyki, ale również fitnessu. Spokojnie może stawać w szranki z Ewą Chodakowską i Anną Lewandowską. Piosenkarka zawsze przykładała wagę do aktywności fizycznej, ale dopiero kilka lat temu stała się tak wielką miłośniczką treningów siłowych. Stworzyła nawet własny sportowy camp!

Jedną z największych metamorfoz polskiego show-biznesu przeszła Aneta Zając (44 l.). Aktorka całkowicie zmieniła nawyki i dziś aktywność fizyczna jest częścią jej codzienności. Na Instagramie zamieszcza treści, które już wiele osób zmotywowały do działania. Przemiana gwiazdy "Pierwszej miłości" robi ogromne wrażenie!

Swoją sylwetką zachwyca także Katarzyna Glinka (49 l.). W jej przypadku uwagę zwraca przede wszystkim mocno wyrzeźbiony brzuch. Aktorka nie ukrywa, że ruch i dbanie o kondycję są dla niej bardzo ważne. Efekty? Trudno przejść obok nich obojętnie.

Wraz z początkiem roku powrót na siłownię ogłosiła Małgorzata Socha (46 l.). Zawsze miała figurę modelki, ale teraz doszedł do tego również kaloryfer na brzuchu. Gwiazda "Zaraz wracam" na branżowych imprezach rzadko odsłania swoją smukłą figurę. Za to na Instagramie zdarza jej się wrzucać fotki w bikini oraz filmiki z siłowni, co zawsze wywołuje entuzjazm wśród jej fanów.

Zobacz również: Doda wypina jędrną pupę i pręży mięśnie po swoim campie. Takie ciało samo się nie zrobi

Pazura, Żebrowski, Ibisz, Damięcki:

W zestawieniu nie mogło zabraknąć również panów. Kilka tygodni temu Cezary Pazura świętował 64 urodziny. Patrząc na jego najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że zbliża się do wieku emerytalnego. Aktor może się bowiem pochwalić niezłą formą. Od kilku lat wylewa siódme poty na siłowni. W jednym z wywiadów wyznał, że ćwiczy regularnie trzy razy w tygodniu, a każdy z treningów trwa zazwyczaj godzinę i piętnaście minut.

Michał Żebrowski również należy do grona gwiazd, które nie zamierzają zwalniać tempa. Aktor od lat jest aktywny fizycznie, a jego umięśniona sylwetka niejednokrotnie przykuwała uwagę. 54-letni Żebrowski pokazuje, że konsekwencja w dbaniu o ciało może przynieść efekty także po pięćdziesiątce.

Konsekwentnie o formę dba Krzysztof Ibisz (61 l.). Prezenter od lat jest wręcz symbolem dbania o siebie i aktywnego stylu życia. Swoimi mięśniami nie chwali się tak chętnie jak poprzednicy, ale formy zdecydowanie można mu pozazdrościć. Gwiazdor Polsatu dzieli się również ze swoimi poradami i zachęca ich do treningów.

Młodszym kolegom z branży nie zamierza ustępować również Borys Szyc (48 l.). Aktor stawia na treningi siłowe, które pomagają mu utrzymać dobrą formę. Jest również wielkim miłośnikiem tenisa. Jego podejście do sylwetki zmieniało się także w zależności od ról, do których musiał się przygotować. Dziś Szyc może pochwalić się świetną kondycją

Zobacz również: 64-letni Cezary Pazura chwali się wyrzeźbioną sylwetką! Ciężko trenuje na swój sześciopak!

53

Sonda Czy regularnie uprawiasz sport? Tak Nie