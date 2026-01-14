Rozgogolony Michał Żebrowski pokazał formę greckiego boga! Aż wstyd patrzeć

Tak przypakował Michał Żebrowski. Aktor zachwyca po 50-tce

W tym roku Michał Żebrowski zaprezentował w sieci swoją imponującą muskulaturę. Na jego brzuchu pojawił się kaloryfer, a ramiona stały się twarde jak skała. Żadnego problemu nie sprawiają mu też podnoszenia na drążku. Teraz podnosi się na nim wiele razy pod rząd.

Aleksandra Żebrowska (38 l.), żona aktora, teraz patrzy z podziwem i sama wrzuca do sieci rozebrane fotki ukochanego. "Na razie uzgodniliśmy, że ja też zaczynam robić formę. Też po 50-tce" - zażartowała ostatnio.

Bieżnia czy jakiś ogólnorozwojowy trening to obowiązek każdego aktora po czterdziestce. Jeżeli aktor chce uprawiać czynnie i wiarygodnie ten zawód, to po prostu musi dbać o kondycję, bo inaczej przez ten zaległy tłuszcz w tętnicach nie może myśleć

– powiedział kiedyś Michał Żebrowski. Ciekawa teoria.

