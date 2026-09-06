Lilla z "Sanatorium miłości" przeszła metamorfozę. Piękna jak modelka!

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-06 11:31

Lilla Wyjadłowska nie pozwala o sobie zapomnieć. Uczestniczka ostatniej edycji "Sanatorium miłości" pokazała w sieci nowe zdjęcie, a internauci natychmiast zwrócili uwagę na jej odmieniony wygląd. W komentarzach posypały się komplementy, a część fanów przyznała, że musiała uważnie się przyjrzeć, by rozpoznać telewizyjną gwiazdę. Kuracjuszka wygląda wspaniale!

Lilla zachwyciła na nowym zdjęciu

Choć emisja 8. sezonu "Sanatorium miłości" zakończyła się kilka miesięcy temu, wielu widzów nadal śledzi losy jego bohaterów. Jedną z najbardziej aktywnych uczestniczek w mediach społecznościowych jest Lilla Wyjadłowska, która regularnie dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojego życia lub wspomnieniami.

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Tym razem opublikowała fotografię wykonaną podczas podróży. Na zdjęciu zaprezentowała się w nowej odsłonie - bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem. Metamorfoza królowej turnusu z "Sanatorium miłości" nie umknęła uwadze internautów, którzy szybko zaczęli komentować jej wygląd. Pod wpisem pojawiło się wiele ciepłych słów.

LILLA WOW!!! Jaka Ty piękna jesteś!!!

- napisała Basia Goraj z 2. edycji "Sanatorium miłości"

Lilla! Nie poznałam Cię pięknotko, pozdrawiam serdecznie

- dodała Anna z ósmej edycji programu

Lilu piękna z Ciebie kobitka, pozdrawiam Cię miło;

Wow, pięknie Pani wygląda 🥰🥰;

O jak pięknie Pani wygląda;

Lileczka gwiazdeczka. Piękna w duszy, piękna w ciele. Pozdrawiam serdecznie;

Ojej! jak pięknie Pani wygląda! ☝️🙂👌👌👌 Pani Lilu pozdrawiam Panią serdecznie! ❤️

- pisały internautki.

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Lilla wciąż budzi zainteresowanie

Lilla Wyjadłowska należy do grona uczestników "Sanatorium miłości", którzy po zakończeniu programu nie zniknęli z życia publicznego. Chętnie udziela wywiadów i pozostaje w kontakcie z fanami. Nic więc dziwnego, że każda jej publikacja przyciąga uwagę obserwatorów. Najnowsze zdjęcie tylko potwierdziło, że Lilla doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych. A sądząc po reakcjach internautów, jej metamorfoza okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Zobaczcie sami, jak dziś wygląda Lilla z ósmego sezonu "Sanatorium miłości".

Lilla z Sanatorium miłości w niebieskiej sukni z czerwoną szarfą. O jej metamorfozie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20
Małgorzata z "Sanatorium miłości" od rana do wieczora słyszy "kocham cię"
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SANATORIUM MIŁOŚCI