Anna Maria Wesołowska 20 lat później. Tak teraz wygląda gwiazda popularnego serialu!

Polacy pokochali Annę Marię Wesołowską. Co dziś robi słynna sędzia?

"Sędzia Anna Maria Wesołowska" 20 lat temu była jednym z najbardziej charakterystycznych programów polskiej telewizji. Widzowie śledzili dramatyczne rozprawy, kłótnie, zeznania świadków i zaskakujące wyroki. Wielu zastanawiało się nawet, czy tytułowa bohaterka naprawdę jest sędzią. Odpowiedź była prosta: tak! Program zadebiutował w TVN-ie 6 marca 2006 roku. Pierwszy etap emisji trwał do 2011 roku. Po kilku latach przerwy format powrócił - od 2019 roku nowe odcinki pokazywała stacja TTV. Ostatecznie historia programu zakończyła się w 2021 roku. Łącznie powstało niemal 700 odcinków!

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Na czym polegał fenomen? W każdym odcinku przedstawiano inną sprawę karną. Były oskarżenia, przesłuchania świadków, mowy, a na końcu wyrok. Choć rozprawy były inscenizowane, program wykorzystywał sądowe procedury i miał także edukować widzów, pokazując, jak działa wymiar sprawiedliwości. Sama Anna Maria Wesołowska nie musiała udawać prawniczki, bo była prawdziwą sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi.

Jak wyznała w rozmowie z Filipem Małkiem, pracowała od 6 rano przez okrągły tydzień i tak przez 6 lat! 4 dni spędzała w sądzie, 3 na planie zdjęciowym. Nagrywała po 3 odcinki każdego dnia, co było wymęczające, ale nie rezygnowała, bo w swojej pracy widziała wyższy sens.

Miałam 6 lat wyjętych z życiorysu (...). Nie miałam ani jednego dnia wypoczynku. Ze dwa razy się znalazłam w szpitalu, prosto z nagrań. Bo zemdlałam ze zmęczenia.

Co ciekawe, program realizowano nie w sądzie, a w studiu w Sękocinie pod Warszawą. Telewizyjna sala rozpraw stała się jednak dla widzów niemal tak znajoma jak prawdziwy sąd. Wszyscy dobrze znali też twarz Wesołowskiej. Z czasem charakterystyczna blond fryzura z grzywką stała się jej znakiem rozpoznawczym. Choć serial przestał powstawać kilka lat temu, o Annie Marii fani wciąż pamiętają.

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Anna Maria Wesołowska 20 lat później

Co dzieje się dzisiaj z Anną Marią Wesołowską? Sędzia jest już w stanie spoczynku, ale o spokojnej emeryturze nie ma mowy. Wesołowska nadal jeździ po Polsce, prowadzi wykłady i spotyka się z młodzieżą. W 2026 roku pojawiała się m.in. na spotkaniach edukacyjnych, gdzie mówiła o prawie, bezpieczeństwie i zagrożeniach czyhających na młodych ludzi.

Niedawno pokazała się też na czerwonym dywanie. Wzięła udział w przedpremierowym pokazie filmu "500 mil". Wyglądała fantastycznie! Choć Wesołowska jest emerytką i babcią, jej wyprostowana sylwetka i eleganckie stylizacje nadal robią wrażenie.

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Na premierze gwiazda pokazała się w złocistym zestawie i oczywiście z blond pazurkami oraz grzywką. Dzięki fryzurze można rozpoznać Wesołowską już na pierwszy rzut oka. TUTAJ znajdziecie jej najnowsze oraz starsze zdjęcia, również te z serialu! 72-letnia Anna Maria prowadzi też konto na Instagramie. Śledzą je 22 tys. internautów.

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