Tak wygląda córka Anny Marii Wesołowskiej! Wiadomo, czym się zajmuje [ZDJĘCIA]

Ostatnie lata nie były najłatwiejsze dla sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Jej mąż zmarł tuż przed 50. rocznicą ich ślubu. Prawniczka długo nie chciała mówić o śmierci ukochanego.

- Napisałam testament i to wszystko. Ten rok był dla mnie bardzo tudny. Odszedł mój mąż też, w takich dramatycznych sytuacjach. Nie umiem jeszcze o tym mówić. Czuję się jakbym była jedynie połówką. 50. rocznicę byśmy obchodzili za rok. Szkoda, takie życie - powiedziała ze smutkiem w studio "Dzień dobry TVN".

Powrót sędzi na ekrany wzbudził niemałe emocje wśród widzów, którzy zwrócili uwagę na jej odmieniony wygląd. Wielu pisało w komentarzach, że Anna Maria Wesołowska jest ofiarą niekompetentnego chirurga plastycznego. Te słowa bardzo zabolały sędzię, która przeszła poważną operację mózgu i doznała częściowego paraliżu twarzy.

- Pod zdjęciem, gdzie mam jedno oko większe, drugie mniejsze, po poważnej operacji mózgu, jest wpis: chirurg plastyk się nie popisał. To nie chirurg plastyk, bo przecież miałam poważną operację onkologiczną. Mogę podziękować panu profesorowi, który uratował mi życie. To, że część twarzy jest trochę inna, bo lekko sparaliżowana, czy to ma znaczenie. No pewnie, że zostało, trochę wygolonej głowy. Ale ja żyję, ja mówię, myślę - mówiła Wesołowska.

Całe szczęście prawniczka w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie najbliższych. Anna Maria Wesołowska prywatnie jest mamą dwóch córek i ma aż sześcioro wnucząt.

- Rodzina jest ogromną siłą. Gdyby nie moje córki i wnuki, gdybyśmy się nie wspierali, byłoby trudno. Mając obok siebie bliskich, wiemy, że mamy dla kogo żyć i walczyć. Potrzeba bliskości jest w nas zakodowana - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Sędzia Anna Maria Wesołowska ma dwoje dzieci. Kim jest Dominika Wesołowska?

Starsza córka sędzi stroni od mediów i właściwie wiadomo o niej tylko tyle, że jest szczęśliwą mamą pięciorga dzieci. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku Dominiki. Młodsza córka Anny w 2010 roku towarzyszyła swojej mamie na jesiennej ramówce TVN. Dominika Wesołowska-Kowalewska również jest szczęśliwą żoną i matką. Dodatkowo spełnia się też zawodowo i podąża śladami słynnej mamy. Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, została radcą prawnym i prowadzi własną kancelarię.

