Danuta Martyniuk kusiła nogą w dopasowanej stylizacji. Burzyńska zaszalała z butami, a Krefft przypadkiem odsłoniła brzuch

Danuta Martyniuk postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu

Danuta Martyniuk doskonale wie, jak połączyć elegancję z odrobiną zmysłowości. Tym razem pojawiła się w dopasowanej czarnej spódnicy ołówkowej o długości midi. Największą uwagę przyciągało efektowne rozcięcie z przodu, wykończone złotym zamkiem błyskawicznym. To właśnie ten detal sprawił, że żona Zenka Martyniuka subtelnie eksponowała nogi.

Górę stylizacji stanowiła biała koszula z lekkiego, półtransparentnego materiału. Falbany w czarno-białym wydaniu przy dekolcie przełamały formalny charakter zestawu i dodały mu modowej lekkości. Całość uzupełniły czarne szpilki oraz złota torebka na łańcuszku, która idealnie współgrała ze złotymi elementami spódnicy. Klasyczny kok i czerwony manicure były kropką nad i w tej dopracowanej stylizacji.

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Katarzyna Burzyńska zachwyciła prostotą, ale to buty skradły show

Katarzyna Burzyńska udowodniła, że mniej znaczy więcej. Dziennikarka wybrała białą sukienkę mini o asymetrycznym kroju. Jedno odsłonięte ramię oraz geometryczny detal przy dekolcie nadały kreacji nowoczesny i bardzo elegancki charakter. Choć sama sukienka prezentowała się minimalistycznie, uwagę przyciągały przede wszystkim buty. Burzyńska zdecydowała się na czółenka w białe grochy, ozdobione dużymi kokardami na noskach. To właśnie ten nietuzinkowy dodatek nadał stylizacji wyrazistości i odrobiny modowego szaleństwa.

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Iga Krefft w interesującej stylizacji

Najbardziej wyrazistą stylizację wieczoru zaprezentowała Iga Krefft. Aktorka zestawiła krótki czarny top z marszczeniami z intensywnie czerwoną, skróconą marynarką inspirowaną militarnym stylem. Podczas pozowania top odsłaniał fragment brzucha, co można uznać za drobną wpadkę. Dolną część stylizacji stanowiła obszerna czarna spódnica za kolano o nietypowym, lekko bombkowym kroju. Nie zabrakło również efektownych dodatków. Uwagę zwracała połyskująca torebka przypominająca plecioną sakiewkę oraz czarne buty na obcasie z dekoracyjnymi paskami. Blond bob świetnie dopełnił całość, nadając stylizacji nowoczesnego i nieco buntowniczego charakteru.

Kto jeszcze pojawił się na imprezie? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

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