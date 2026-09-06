Danuta Martyniuk kusiła nogą w dopasowanej stylizacji. Burzyńska zaszalała z butami, a Krefft przypadkiem odsłoniła brzuch

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-06 9:53

Podczas prezentacji jesiennej ramówki CANAL+ na czerwonym dywanie nie zabrakło modowych emocji. Danuta Martyniuk postawiła na elegancję z nutą zmysłowości, Katarzyna Burzyńska przyciągała spojrzenia nietuzinkowymi butami, a Iga Krefft wybrała ciekawy look i zaliczyła drobną wpadkę. Która z gwiazd najlepiej odnalazła się w blasku fleszy?

Danuta Martyniuk postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu

Danuta Martyniuk doskonale wie, jak połączyć elegancję z odrobiną zmysłowości. Tym razem pojawiła się w dopasowanej czarnej spódnicy ołówkowej o długości midi. Największą uwagę przyciągało efektowne rozcięcie z przodu, wykończone złotym zamkiem błyskawicznym. To właśnie ten detal sprawił, że żona Zenka Martyniuka subtelnie eksponowała nogi.

Górę stylizacji stanowiła biała koszula z lekkiego, półtransparentnego materiału. Falbany w czarno-białym wydaniu przy dekolcie przełamały formalny charakter zestawu i dodały mu modowej lekkości. Całość uzupełniły czarne szpilki oraz złota torebka na łańcuszku, która idealnie współgrała ze złotymi elementami spódnicy. Klasyczny kok i czerwony manicure były kropką nad i w tej dopracowanej stylizacji.

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Katarzyna Burzyńska zachwyciła prostotą, ale to buty skradły show

Katarzyna Burzyńska udowodniła, że mniej znaczy więcej. Dziennikarka wybrała białą sukienkę mini o asymetrycznym kroju. Jedno odsłonięte ramię oraz geometryczny detal przy dekolcie nadały kreacji nowoczesny i bardzo elegancki charakter. Choć sama sukienka prezentowała się minimalistycznie, uwagę przyciągały przede wszystkim buty. Burzyńska zdecydowała się na czółenka w białe grochy, ozdobione dużymi kokardami na noskach. To właśnie ten nietuzinkowy dodatek nadał stylizacji wyrazistości i odrobiny modowego szaleństwa.

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Iga Krefft w interesującej stylizacji

Najbardziej wyrazistą stylizację wieczoru zaprezentowała Iga Krefft. Aktorka zestawiła krótki czarny top z marszczeniami z intensywnie czerwoną, skróconą marynarką inspirowaną militarnym stylem. Podczas pozowania top odsłaniał fragment brzucha, co można uznać za drobną wpadkę. Dolną część stylizacji stanowiła obszerna czarna spódnica za kolano o nietypowym, lekko bombkowym kroju. Nie zabrakło również efektownych dodatków. Uwagę zwracała połyskująca torebka przypominająca plecioną sakiewkę oraz czarne buty na obcasie z dekoracyjnymi paskami. Blond bob świetnie dopełnił całość, nadając stylizacji nowoczesnego i nieco buntowniczego charakteru.

Kto jeszcze pojawił się na imprezie? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

Danuta Martyniuk w białej koszuli, obok miniatura z jej nogą w spódnicy z zamkiem. O ramówce CANAL+ przeczytasz na SE.
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DANUTA MARTYNIUK
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KATARZYNA BURZYŃSKA