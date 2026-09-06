Joanna Jędrzejczyk w Tańcu z Gwiazdami 19. Słynna wojowniczka wkracza na parkiet Polsatu. Czy pokaże pazur?

Z klatki MMA na taneczny parkiet. Kim jest gwiazda nowej edycji show?

Joanna Jędrzejczyk to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom sportu na całym świecie. Wybitna polska zawodniczka mieszanych sztuk walki, mistrzyni tajskiego boksu i kick-boxingu, zapisała się w historii jako pierwsza Polka z mistrzowskim pasem prestiżowej organizacji UFC. Przez lata imponowała kibicom swoją niezłomną siłą, żelazną kondycją i determinacją, które zaprowadziły ją na sam szczyt.

Po oficjalnym zakończeniu sportowej kariery słynna „JJ” nie zamierza zwalniać tempa. Obecnie spełnia się w roli menedżerki, mentorki dla młodych zawodników oraz założycielki fundacji wspierającej dzieci. Teraz jednak przed legendarną wojowniczką zupełnie nowe wyzwanie – udział w 19. edycji kultowego programu rozrywkowego Polsatu. Gwiazda postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i udowodnić, że potrafi błyszczeć nie tylko podczas zaciętej walki, ale również w eleganckiej kreacji na parkiecie.

Łzy, nerwy i trudne początki. Z kim tańczy Joanna Jędrzejczyk?

Telewizja Polsat oficjalnie ogłosiła, że w drodze po Kryształową Kulę mistrzyni MMA będzie towarzyszył Kamil Kuroczko. Jak wynika z oficjalnych informacji stacji, to uznany tancerz posiadający najwyższą klasę taneczną „S” w stylu latynoamerykańskim i standardowym. Swoją przygodę na parkiecie rozpoczął w wieku 16 lat, a w „Dancing with the Stars” brał udział już siedmiokrotnie. W 17. sezonie udowodnił swój wielki kunszt, docierając aż do finału u boku Wiktorii Gorodeckiej. Para numer osiem rozpoczęła już mordercze treningi, jednak okazuje się, że zderzenie dwóch silnych charakterów bywa niezwykle wymagające.

Jak przyznała sama Joanna Jędrzejczyk, na sali prób nie brakuje skrajnych emocji. Zawodniczka słynie z perfekcjonizmu i nie uznaje półśrodków, co przekłada się na ogromną presję, którą sama na siebie nakłada. W wywiadach przed startem sezonu zdradziła, że na treningach czasami iskrzy, pojawiają się nerwy, a nawet płacz. Jednocześnie gwiazda niezwykle ceni profesjonalizm swojego mentora, który potrafi zapanować nad żywiołową naturą swojej znanej podopiecznej.

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Waleczne serce i nowa, zmysłowa odsłona. Jakie cele stawia sobie zawodniczka?

Przez ponad dwie dekady zawodowego uprawiania sportu Joanna Jędrzejczyk kojarzyła się widzom głównie z walecznością i bardzo bojowym nastawieniem. Udział w tanecznym formacie ma jej pomóc w zaprezentowaniu zupełnie innego oblicza. Była mistrzyni UFC otwarcie przyznaje, że jej największym celem na najbliższe tygodnie jest otwarcie się na sensualność w tańcu i pokazanie widzom swojej subtelniejszej, kobiecej strony. Twierdzi, że najlepiej będzie czuła się w szybkich i dynamicznych choreografiach, takich jak energiczny jive czy cha-cha.

Mimo ogromnego doświadczenia w wielkiej rywalizacji sportowej, „JJ” nie ukrywa, że odczuwa respekt przed pozostałymi uczestnikami i lekko obawia się tanecznej konkurencji. Nie oznacza to jednak, że zamierza odpuścić! Słynna fighterka traktuje program bardzo poważnie i obiecuje, że będzie wyjątkowo pilną uczennicą. Zapowiada, że zamierza przenieść swój sportowy upór na parkiet i dumnie iść z Kamilem Kuroczką prosto do wielkiego finału.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Joanny Jędrzejczyk?

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” to jeden z najbardziej kultowych formatów telewizyjnych w Polsce. Znane osobistości ze świata show-biznesu, sportu i internetu łączą się w pary z profesjonalnymi tancerzami, by po tygodniach ciężkich treningów walczyć o sympatię widzów, uznanie surowego jury oraz główną nagrodę – Kryształową Kulę. Udział ikony sportu, takiej jak Joanna Jędrzejczyk, z pewnością dostarczy wszystkim ogromnych emocji i spektakularnych zwrotów akcji na parkiecie.

Zmagania gwiazd w 19. edycji uwielbianego widowiska ruszają już 6 września. Program będzie emitowany na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. To właśnie wtedy przekonamy się, czy legendarna wojowniczka MMA okaże się czarnym koniem tej edycji, zaskakując wszystkich niezwykłym poczuciem rytmu i nową, sceniczną pewnością siebie.