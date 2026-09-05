Jedne gwiazdy odkryły nóżki i brzuszki, a inne je zakryły. Gwiazdy zachwyciły w Białych Błotach!

Finał "Lata z Radiem i Telewizją Polską" 2026

Wielki finał letniej trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską” 2026 odbył się 5 września w Białych Błotach, stanowiąc jednocześnie zwieńczenie tegorocznego Święta Gminy. Całodniowe wydarzenie rozpoczęło się już od rana transmisją programu "Pytanie na śniadanie", po czym wystartowała plenerowa audycja radiowa oraz piknik edukacyjny pełen gier, konkursów i stref tematycznych dla rodzin. Popołudnie upłynęło pod znakiem międzypokoleniowej potańcówki z zespołem Lazy Swing Band oraz DJ-em Sarnulą.

Kulminacyjnym punktem imprezy był wieczorny koncert transmitowany na żywo w TVP2 i TVP VOD, który poprowadzili Gabi Drzewiecka, Artur Orzech, Roman Czejarek i Mateusz Jędraś. Na scenie przy ul. Czeremchy wystąpiły znane gwiazdy estrady, w tym m.in. Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Alicja Szemplińska, Danzel, Mietek Szcześniak oraz zespoły Big Cyc, Big Day i Wanda i Banda. Wydarzenie w Białych Błotach było ostatnim z dwunastu przystanków ogólnopolskiej trasy koncertowej.

Alicja Szemplinska wywiad

Stylizacje gwiazd podczas finału imprezy TVP. Natalia Kukulska raz zakryta, raz odkryta

Jak to bywa podczas takich koncertów, wokalistki lubią poszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska postanowiła się nie ograniczać - wybrała aż dwie stylówki! Pierwsza zakrywała dosłownie wszystko i była stworzona z jeansu (zobaczcie te spodnie dzwony). W drugiej już odsłoniła nie tylko ręce, ale i nogi. Całość ozdobiły szersze kozaczki do kolanka. Podobne buty miała Natalia Szroeder, ale w jej przypadku ubrania było już o wiele mniej. Postawiła na skórzany komplet mini+top, który wyglądał obłędnie na jej szczupłej figurze. Alicja Szemplinska za to postawiła na jasny, jeansowy i zakryty komplet. Co ciekawe, Wanda Kwietniewska postanowiła pokazać swoje szczupłe nogi, a Edyta Górniak - zasłonić.

Musicie zobaczyć te stylizacje w naszej galerii zdjęć!