Tragiczny finał pokazów lotniczych! Dwóch pilotów zginęło w płomieniach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 19:17

Tragiczny finał pokazów lotniczych w Grecji! Myśliwiec F-4 Phantom runął na ziemię zaledwie kilka minut po starcie i stanął w płomieniach. W katastrofie zginęli dwaj piloci. Dramat rozegrał się na oczach uczestników Athens Flying Week w bazie Tanagra, na północ od Aten.

Myśliwiec rozbił się podczas pokazów. Maszyna stanęła w płomieniach

Dwaj piloci zginęli w sobotę w katastrofie greckiego myśliwca F-4 Phantom podczas pokazów lotniczych w bazie Tanagra, położonej na północ od Aten – poinformowała agencja Reutera.

Samolot rozbił się około dwóch kilometrów od lotniska. Według jednego z rozmówców agencji Reutera nie ma informacji o osobach rannych wśród widzów ani mieszkańców pobliskich miejscowości.

Na nagraniu greckiego nadawcy publicznego ERT widać, jak myśliwiec wykonuje skręt w prawo zaledwie kilka metrów nad ziemią, po czym uderza w ziemię i staje w płomieniach. Ogień przeniósł się na pobliski las. Do walki z pożarem skierowano 11 samolotów i śmigłowców.

Katastrofa podczas Athens Flying Week. Zginęło dwóch pilotów

- Wszyscy byliśmy oszołomieni. Samolot znajdował się w powietrzu nie dłużej niż trzy minuty - powiedział jeden ze świadków zdarzenia, na którego powołała się ERT.

F-4 Phantom uczestniczył w Athens Flying Week, corocznych pokazach lotniczych, w których biorą udział wojskowe i cywilne zespoły z kilkudziesięciu krajów.

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