Poważny wypadek w Warszawie. Bus przewrócił się na bok. Jest ranny [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w sobotę, 5 września, około godz. 16.10, na wysokości przystanku Międzyborska. Zderzyły się tam samochód osobowy i bus na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Łącznie oboma pojazdami podróżowały trzy osoby.

— Jedna osoba podróżująca busem została poszkodowana i przewieziona do szpitala — przekazała nam policjantka z Komendy Stołecznej Policji.

Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowany.

Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku. Jest tam również nadzór ruchu, który stara się zminimalizować utrudnienia.

— W tej chwili na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Służby cały czas prowadzą działania — przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Największych problemów kierowcy mogą się spodziewać na Grochowskiej w kierunku ronda Wiatraczna.