Muzeum Powstania Warszawskiego urośnie. Kończą projekt

Odwiedzający Muzeum Powstania Warszawskiego mogą już zauważyć pierwsze oznaki nadchodzącej inwestycji. Na terenie kompleksu prowadzone są badania sondażowe, odkrywki fundamentów oraz prace związane z przekładaniem sieci. To jeszcze nie właściwa budowa nowego pawilonu, lecz etap przygotowujący teren do rozpoczęcia zasadniczych robót.

Nowy pawilon powstanie przy ul. Towarowej

Nowa część Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie zbudowana w miejscu dawnej rampy kolejowej, bezpośrednio przy ul. Towarowej. Dzięki temu kompleks muzealny ma szerzej otworzyć się na centrum Warszawy, a obsługa grup zorganizowanych i turystów indywidualnych ma stać się wygodniejsza.

Pawilon będzie miał blisko 7,5 tys. mkw. powierzchni i trzy kondygnacje. Tylko jedna z nich znajdzie się nad ziemią, natomiast dwie pozostałe zostaną ulokowane pod powierzchnią terenu. Nowy gmach połączą z istniejącymi, zabytkowymi budynkami muzeum podziemne przejścia.

Podstawą inwestycji jest koncepcja rozbudowy przygotowana przez pracownię Nizio Design International kierowaną przez Mirosława Nizio. Projekt został wybrany w konkursie architektonicznym rozstrzygniętym w 2018 roku. Ten sam architekt współtworzył wcześniej wystawę stałą Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przeczytaj także: Warszawski plac obchodzi setne urodziny. Pamiętasz, jak poprawnie wymawiać jego nazwę?

Kasy, restauracja i sale warsztatowe

Naziemna kondygnacja będzie przede wszystkim nowym centrum obsługi zwiedzających. Zaplanowano tam kasy, punkt kontroli bezpieczeństwa, sklep muzealny i restaurację. Powstaną również sale warsztatowe wykorzystywane podczas lekcji muzealnych i innych zajęć edukacyjnych.

Przeniesienie części funkcji do nowego pawilonu ma usprawnić obsługę rosnącej liczby gości. Według danych warszawskiego samorządu Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedza rocznie około 600 tys. osób. Nowa strefa wejściowa ma ułatwić kierowanie ruchem i przyjmowanie licznych grup, zwłaszcza w dniach największego zainteresowania.

Rozbudowa pozwoli jednocześnie przeznaczyć więcej miejsca na działalność edukacyjną, wystawienniczą i kulturalną. Obecna siedziba działa w zabytkowych budynkach dawnej elektrowni tramwajowej, co ogranicza możliwość swobodnego powiększania niektórych przestrzeni.

Pod ziemią wielka sala widowiskowa

Jednym z najważniejszych elementów nowego budynku będzie multimedialna sala widowiskowa dla 300 osób. Audytorium znajdzie się na jednej z dwóch kondygnacji podziemnych. Będzie wykorzystywane podczas wykładów, debat, spotkań, pokazów filmowych i wydarzeń organizowanych przez muzeum.

Pod ziemią urządzona zostanie również sala wystaw czasowych. Pozwoli ona prezentować ekspozycje, dla których w obecnym kompleksie trudno znaleźć odpowiednio dużą i przystosowaną przestrzeń. Projekt obejmuje ponadto szatnie dla gości oraz zaplecze magazynowe, sanitarne i techniczne.

Przeczytaj także: Z zakazem i pijany jak bela potrącił pieszą. Uciekł bez udzielenia kobiecie pomocy. Nie trafił za kraty

Podziemne łączniki umożliwią przejście z pawilonu do dotychczasowych budynków bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Nowa część będzie zatem pełnić rolę wspólnej strefy wejściowej prowadzącej do całego kompleksu.

Na dachu powstanie ogród

Nowy pawilon nie będzie zajmował całej przestrzeni ponad powierzchnią gruntu. Na jego dachu powstanie zielony ogród z letnim pawilonem, który ma być dostępny nie tylko dla zwiedzających muzeum, ale też dla mieszkańców Warszawy i turystów odwiedzających stolicę.

Zielony dach będzie mógł służyć jako miejsce organizowania wydarzeń plenerowych. Latem mają się tam odbywać spotkania i imprezy pod gołym niebem. Takie rozwiązanie ma również sprawić, że nowy budynek nie stworzy zwartej bariery architektonicznej od strony ul. Towarowej.

Projektanci dopracowują szczegóły

Obecnie finalizowany jest pierwszy etap projektowania, określany jako koncepcja wielobranżowa. Architekci i inżynierowie uzgadniają wygląd, konstrukcję oraz instalacje nowego obiektu. Równolegle prowadzone są prace terenowe potrzebne przed rozpoczęciem budowy.

Prace przygotowawcze będą realizowane etapami. Powinny zakończyć się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Muzeum zapowiada, że wniosek o wydanie tej decyzji zostanie złożony w grudniu 2026 roku. Właściwa budowa nowego pawilonu ma ruszyć wiosną 2027 roku.

Przeczytaj także: Fałszywi policjanci włamali się do domu i porwali domownika. Przerażające sceny pod Ostrołęką

Zwiedzanie odbywa się bez zmian

Wszystkie działania mają być prowadzone tak, aby nie zakłócać codziennego funkcjonowania placówki. Muzeum pozostaje otwarte, a wystawy, wydarzenia oraz zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Osoby odwiedzające muzeum powinny jednak zwracać uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne dotyczące poruszania się po jego terenie. Organizacja poszczególnych przejść może się zmieniać wraz z postępem prac przygotowawczych.

Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, nowy pawilon zostanie udostępniony zwiedzającym w 2029 roku. Muzeum zyska wówczas nie tylko nową powierzchnię, ale również reprezentacyjne wejście od strony ul. Towarowej, większą przestrzeń edukacyjną i wystawienniczą oraz dostępny dla wszystkich zielony dach.