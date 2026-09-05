Wypadek kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech. Są ranni

Polski autokar zderzył się z owcą. Chwilę później uderzyła w niego ciężarówka

Osiem osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru przewożącego pielgrzymów w miejscowości Zalaegerszeg w zachodniej części Węgier. Informację o zdarzeniu przekazał w sobotę, 5 września węgierski portal Blikk. Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z piątku na sobotę na drodze nr 86, niedaleko granicy Węgier ze Słowenią i Austrią – potwierdziła węgierska policja.

Polski autokar najpierw zderzył się z owcą, po czym kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Jadący za nim kierowca węgierskiej ciężarówki nie zdołał jednak w porę zahamować i uderzył w tył autokaru – informuje portal 112press.hu.

Jak informuje Zala County Disaster Management Directoratea, na drodze nr 86, w rejonie miejscowości Keménfa, doszło do zderzenia autokaru turystycznego z ciężarówką z naczepą. Autokarem przewożącym polskich turystów podróżowały 53 osoby. W wypadku osiem osób odniosło lekkie obrażenia, w tym kierowca ciężarówki. Zawodowi strażacy z Zalaegerszeg oraz strażacy ochotnicy z Zalalövő zabezpieczyli miejsce zdarzenia i pomogli w zapewnieniu opieki pasażerom. Ponieważ autokar nie nadawał się do dalszej jazdy, osoby, które nie odniosły obrażeń, przewieziono do sali gimnastycznej w Zalalövő. Tam mogły oczekiwać na możliwość kontynuowania podróży.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że pasażerom polskiego autobusu, który miał wypadek na Węgrzech, nie stało się nic poważnego. Dodał, że poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu i wszyscy pasażerowie są już w drodze do Polski.

To kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Trzy tygodnie wcześniej zginęło 12 osób

Do nocnego zdarzenia doszło zaledwie trzy tygodnie po innym tragicznym wypadku z udziałem Polaków na Węgrzech. 16 sierpnia około godz. 1 na autostradzie M3, w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes, rozbił się autokar przewożący pielgrzymów wracających z Medziugorja w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym dwóch kierowców. W wyniku tego zdarzenia życie straciło 12 osób.

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