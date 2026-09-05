Marta Nawrocka w nietypowej marynarce i koronce na Narodowym Czytaniu! Ładnie?

Prezydent Karol Nawrocki akcentował, że literatura i język polski są fundamentalne dla zachowania tożsamości narodowej i wspólnoty, zdolne przenosić polskość przez pokolenia, pomimo zaborów i okupacji, a także ponad granicami.

Na kolejną edycję Narodowego Czytania wybrano powieść "Lord Jim" Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego), co uzasadniono jego wkładem w literaturę międzynarodową i wspieraniem polskiej niepodległości, mimo że nie pisał po polsku.

Marta Nawrocka podkreśliła, że "Dziady" były czytane nie tylko w całej Polsce, ale również w ponad 40 krajach na świecie, co świadczy o szerokim oddziaływaniu akcji.

Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, zwrócił uwagę na fundamentalne znaczenie dziedzictwa kulturowego, literatury i języka polskiego dla zachowania wspólnoty narodowej na przestrzeni wieków.

- Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów, czy XX-wiecznych okupacji. Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata – powiedział.

Dodał również, że "naród musi mieć umiejętność wyrażania swoich emocji, swoich trwóg, swoich pragnień". Podkreślił, że dla trwania wspólnoty narodowej niezbędny jest polski język, w którym "wielcy wieszczowie, wielcy poeci tworzą swoje dzieła, a inni je czytają". Prezydent zwrócił także uwagę, że "literatura tworzy narodowe imaginarium, w którym jest miejsce z jednej strony dla przeszłości, z drugiej strony dla teraźniejszości i troski o naszą wspólną przyszłość". Zaznaczył, że akcja Narodowego Czytania od 15 lat przyczynia się do budowania tej wspólnoty.

Marta Nawrocka w eleganckiej stylizacji

Marta Nawrocka również zabrała głos, podkreślając szeroki zasięg akcji. Wskazała, że "Dziady" są czytane w całej Polsce oraz w ponad 40 krajach na całym świecie. Określiła również "Dziady" jako "lekturę lektur", która łączy ludową moralność z obrazem Polski pod zaborami.

- Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko - stwierdziła.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na stylizację pierwszej damy. Na tę okazję wybrała czarny damski garnitur z marynarką typu Nehru. Spod kołnierzyka i z mankietów wystawały jej elementy z białej koronki. Całość dopełniły subtelne kolczyki z perłami i włosy spięte w kok.

Lektura na kolejny rok

Ważnym punktem wydarzenia było ogłoszenie lektury na przyszłoroczną edycję Narodowego Czytania. Prezydent Nawrocki poinformował, że będzie to "Lord Jim" Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego). Zaznaczył, że Conrad co prawda nie pisał w języku polskim, "ale tworzył arcypolskich bohaterów i zawsze wspierał polską niepodległość".

- W związku z tym, że tak wiele ducha polskiego dał do literatury międzynarodowej, w przyszłym roku uczcimy Józefa Konrada Korzeniowskiego i będziemy czytać "Lorda Jima". Bardzo się z tego cieszę - powiedział.

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