Dorota Chorosińska szczekała i żuła gumę na posiedzeniu Sejmu! Wszystko się nagrało

Posłanka Dominika Chorosińska wydała odgłosy imitujące szczekanie podczas debaty plenarnej w Sejmie.

Zachowanie to zostało oficjalnie odnotowane w sprawozdaniu stenograficznym z posiedzenia Sejmu, w którym pojawił się fonetyczny zapis "hau, hau".

Dominika Chorosińska to posłanka Prawa i Sprawiedliwości, aktorka oraz była minister kultury, a jej działanie wywołało szeroką dyskusję i krytykę.

Zdarzenie miało miejsce podczas piątkowej debaty plenarnej. W trakcie dyskusji, posłanka Dominika Chorosińska (Prawo i Sprawiedliwość) zareagowała na wypowiedzi innych parlamentarzystów, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Moment ten został zarejestrowany przez kamery sejmowe, a nagranie z udziałem posłanki błyskawicznie rozprzestrzeniło się w internecie, stając się przedmiotem publicznej analizy i krytyki.

Oficjalna dokumentacja

Nietypowe zachowanie posłanki Chorosińskiej znalazło odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach Sejmu. W sprawozdaniu stenograficznym z 64. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obok standardowych zapisów wypowiedzi posłów i okrzyków, pojawił się fonetyczny zapis "hau, hau". Fakt ten nadaje zdarzeniu formalny charakter i podkreśla jego obecność w oficjalnych archiwach parlamentarnych. Co więcej, posłanka w tym czasie żuła gumę z otwartymi ustami.

Kim jest Dorota Chorosińska?

Dominika Chorosińska jest posłanką PiS, a także aktorką znaną z popularnych seriali oraz byłą minister kultury. Po incydencie w Sejmie, jej zachowanie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych oraz wśród przedstawicieli innych ugrupowań politycznych. Wielu obserwatorów wyraziło swoje zaskoczenie i zażenowanie, wskazując, że od osoby pełniącej funkcje publiczne, zwłaszcza z doświadczeniem aktorskim i ministerialnym, oczekuje się przestrzegania wysokich standardów etyki i kultury parlamentarnej.

W naszej galerii zobaczysz Dorotę Chorosińską z córką:

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