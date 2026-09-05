Dorota Chorosińska szczekała i żuła gumę na posiedzeniu Sejmu! Wszystko się nagrało

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-05 13:38

Podczas posiedzenia Sejmu 4 września doszło do zdarzenia, które wywołało szeroką dyskusję na temat kultury parlamentarnej. Posłanka Dominika Chorosińska wydała z siebie odgłosy imitujące szczekanie, co zostało nie tylko uwiecznione na nagraniach wideo, ale również oficjalnie odnotowane w stenogramie obrad. Incydent ten szybko stał się tematem komentarzy w mediach społecznościowych i wśród polityków.

Posłanka Dominika Chorosińska w czerwonym żakiecie siedzi w ławie sejmowej. O jej zachowaniu w Sejmie przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Dominika Chorosińska
  • Posłanka Dominika Chorosińska wydała odgłosy imitujące szczekanie podczas debaty plenarnej w Sejmie.
  • Zachowanie to zostało oficjalnie odnotowane w sprawozdaniu stenograficznym z posiedzenia Sejmu, w którym pojawił się fonetyczny zapis "hau, hau".
  • Dominika Chorosińska to posłanka Prawa i Sprawiedliwości, aktorka oraz była minister kultury, a jej działanie wywołało szeroką dyskusję i krytykę.

Zdarzenie miało miejsce podczas piątkowej debaty plenarnej. W trakcie dyskusji, posłanka Dominika Chorosińska (Prawo i Sprawiedliwość) zareagowała na wypowiedzi innych parlamentarzystów, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Moment ten został zarejestrowany przez kamery sejmowe, a nagranie z udziałem posłanki błyskawicznie rozprzestrzeniło się w internecie, stając się przedmiotem publicznej analizy i krytyki.

Oficjalna dokumentacja

Nietypowe zachowanie posłanki Chorosińskiej znalazło odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach Sejmu. W sprawozdaniu stenograficznym z 64. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obok standardowych zapisów wypowiedzi posłów i okrzyków, pojawił się fonetyczny zapis "hau, hau". Fakt ten nadaje zdarzeniu formalny charakter i podkreśla jego obecność w oficjalnych archiwach parlamentarnych. Co więcej, posłanka w tym czasie żuła gumę z otwartymi ustami.

Totalne zaskoczenie w Sejmie. Posłowie zaczęli szczekać! Jest nagranie

Kim jest Dorota Chorosińska?

Dominika Chorosińska jest posłanką PiS, a także aktorką znaną z popularnych seriali oraz byłą minister kultury. Po incydencie w Sejmie, jej zachowanie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych oraz wśród przedstawicieli innych ugrupowań politycznych. Wielu obserwatorów wyraziło swoje zaskoczenie i zażenowanie, wskazując, że od osoby pełniącej funkcje publiczne, zwłaszcza z doświadczeniem aktorskim i ministerialnym, oczekuje się przestrzegania wysokich standardów etyki i kultury parlamentarnej.

W naszej galerii zobaczysz Dorotę Chorosińską z córką:

Dominika Chorosińska
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy zachowanie Doroty Chorosińskiej to przesada?
PROF. DUDEK: NAWROCKI JEST PREZYDENTEM TYLKO POŁOWY POLAKÓW!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKA CHOROSIŃSKA