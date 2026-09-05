Grzegorz Braun na koncercie Sanah! "Jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanah śpiewa"

Polityk, znany dotychczas z kontrowersyjnych incydentów, zaskoczył opinię publiczną, pojawiając się na koncercie popularnej piosenkarki Sanah.

Grzegorz Braun wraz z rodziną uczestniczył w finałowym koncercie Sanah z trasy „Na Stadionach”, który odbył się 4 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Braun publicznie wyraził swój podziw dla twórczości Sanah, szczególnie doceniając jej reinterpretację polskiej poezji, co opisał w poście na Twitterze.

Wiele osób kojarzy Grzegorza Brauna przede wszystkim z jego głośnych afer, jak użycie gaśnicy na sejmowej świecy chanukowej czy podpalenie flagi Unii Europejskiej. Te i wiele innych kontrowersyjnych akcji sprawiły, że dla wielu jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków. Tym razem zaprezentował się z zupełnie innej strony! Jak się okazuje, jest wielkim fanem Sanah.

Grzegorz Braun na koncercie Sanah

4 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finałowy koncert Sanah w ramach trasy „Na Stadionach”. Wydarzenie rozpoczęło się o 20:00 i przyciągnęło tłumy fanów piosenkarki. W tłumie pojawił się nawet Grzegorz Braun z rodziną, który pochwalił się zdjęciem z trybun.

- Jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanah śpiewa. Dziś wieczór na Narodowym rodzina Braunów niemal w komplecie, wśród ponad 60. tys. rodaków, na koncercie pani Zuzanny, której za samą tylko reinterpretację klasyki polskiej poezji należy się co najmniej Polonia Restituta - napisał na Twitterze.

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Wygląda na to, że Grzegorz Braun to wielki fan jej twórczości!

Kim jest Sanah?

Sanah, a właściwie Zuzanna Grabowska to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, autorka tekstów, kompozytorka i multiinstrumentalistka. Wykonuje muzykę z pogranicza indie popu, popu, poezji śpiewanej i art popu. Zyskała ogólnokrajową popularność w 2020 dzięki utworowi „Szampan”. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gra m.in. na skrzypcach i fortepianie. Jako pierwsza Polka w historii otrzymała certyfikat diamentowej płyty za solowy album muzyczny.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Grzegorza Brauna:

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