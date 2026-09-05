Waldemar Pawlak kończy 67 lat! Sejm aż huczał od plotek o nim i Ewie Wachowicz

Przypominamy doniesienia o rzekomych romansach polityka, zarzuty jego byłej żony dotyczące znęcania się psychicznego i niełożenia na utrzymanie, a także spekulacje o nieślubnym synu.

Wspominamy także próby Pawlaka, aby na papierze uchodzić za mniej zamożnego, co miało objawiać się m.in. przenoszeniem aktywów (jak mieszkanie czy samochód) na partnerkę oraz powiązania jego matki z fundacją, której był udziałowcem.

Mimo wszystkich kontrowersji w życiu osobistym i zarzutów dotyczących niejasnych interesów, Waldemar Pawlak zdołał utrzymać długą i stabilną karierę polityczną, zasiadając w Sejmie nieprzerwanie przez wiele lat i pełniąc funkcję wicepremiera.

Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku, życie osobiste Waldemara Pawlaka było przedmiotem publicznej dyskusji. Jego ówczesna żona, decydując się na złożenie pozwów do prokuratury, ujawniła w mediach szereg zarzutów. Dotyczyły one rzekomego znęcania się psychicznego przez męża i teściów, a także niełożenia na utrzymanie domu. Kluczowym elementem tych rewelacji były doniesienia o domniemanych romansach polityka, z których jeden miał zaowocować narodzinami nieślubnego syna. Według relacji byłej żony, Waldemar Pawlak był opisywany jako "bardzo kochliwy poseł".

Kontrowersje wokół Waldemara Pawlaka

Według medialnych doniesień i relacji, pierwszy głośny romans Waldemara Pawlaka miał mieć miejsce w latach 90. i dotyczył jego sekretarki, Anny M. Kolejna kobieta, z którą polityk miał rzekomo syna, pojawiła się w mediach w 2005 roku, pozywając Pawlaka o alimenty. W tym okresie polityk związał się już z Iwoną Grzymałą, z którą zamieszkał w Żyrardowie.

Równocześnie z tymi wydarzeniami, media zaczęły donosić o próbach ukrywania przez Pawlaka swoich dochodów i majątku. Celem miało być przedstawienie się jako osoba o znacznie skromniejszych zasobach finansowych, niż faktycznie posiadał. Jego nowa partnerka przez pięć lat pełniła funkcje w zarządach spółek powiązanych z politykiem. Co więcej, to ona była właścicielką ponad stumetrowego mieszkania, w którym zamieszkała para. Gazety odnotowały również, że Waldemar Pawlak miał przesiąść się do pociągu, oddając samochód swojej partnerce. Media, intensywnie śledzące życie prywatne polityka, ujawniły także, że jego matka została prezesem Fundacji Partnerstwo dla Rozwoju, której Pawlak był udziałowcem.

Sprawa Ewy Wachowicz

Jednym z głośniejszych epizodów w życiu publicznym Waldemara Pawlaka była współpraca z Ewą Wachowicz, Miss Polonia 1993 i trzecią Wicemiss Świata. Wachowicz, po sukcesach w konkursach piękności, przyjęła ofertę premiera Pawlaka i objęła stanowisko rzecznika prasowego jego gabinetu. Ta decyzja stała się źródłem licznych spekulacji na temat rzekomego romansu między nimi. Sama Ewa Wachowicz tłumaczyła swoją decyzję słynnym zdaniem: "Premierowi się nie odmawia". W późniejszych wywiadach konsekwentnie zaprzeczała jednak jakimkolwiek nieformalnym relacjom z politykiem.

- Do ostatniego dnia pracy w Urzędzie Rady Ministrów byliśmy z Waldemarem Pawlakiem na "pan-pani", z odpowiednią rezerwą. Te plotki do dziś wywołują u mnie uśmiech. Nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Ludzie chcą widzieć coś, czego nie ma - młody premier, młoda dziewczyna. Wtedy te insynuacje w ogóle mnie nie dotykały. Teraz dotknęłyby mnie pewnie o wiele bardziej. Może dlatego, że z czasem człowiek staje się mniej odporny na takie sprawy? - mówiła w rozmowie z "Vivą".

Mimo licznych kontrowersji w życiu prywatnym i doniesień o niejasnych interesach, Waldemar Pawlak zdołał utrzymać stabilną pozycję na polskiej scenie politycznej. Od 1989 do 2015 roku nieprzerwanie zasiadał w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 2007-2012 pełnił funkcję wicepremiera. Wydaje się, że zawirowania w jego życiu osobistym nie miały trwałego negatywnego wpływu na jego karierę polityczną.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Waldemar Pawlak:

19

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy? Pytanie 1 z 10 No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery? Wydawcą książek i czasopism Biznesmenem z branży paliwowej Producentem filmowym Następne pytanie