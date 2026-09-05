Chcieli uratować go z płonącego auta. 41-latek nie przeżył [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-05 10:49

W piątkowy poranek, 4 września, w Bojszowie w powiecie gliwickim rozegrały się dramatyczne sceny. Rozpędzony opel uderzył w przepust drogowy i drzewo, po czym natychmiast stanął w ogniu. Przypadkowi świadkowie stoczyli desperacką walkę o życie uwięzionego wewnątrz kierowcy. Niestety, 41-letni mężczyzna zginął na miejscu. Niemym świadectwem tragedii pozostały cztery zużyte gaśnice leżące przy spalonym wraku.

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 4 września, tuż przed godziną 6:00 rano na ulicy Kościuszki w Bojszowie. Auto jechało drogą powiatową z Rachowic w kierunku Bojszowa. Kierujący oplem nagle stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód uderzył w betonowy przepust oraz przydrożne drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd błyskawicznie zajął się ogniem.

Z relacji portalu "Fakt" wynika, że natychmiast po zdarzeniu na miejscu pojawili się świadkowie. Jeden z nich, słysząc z oddali potężny huk, natychmiast pobiegł w kierunku miejsca wypadku i wezwał służby ratunkowe.

Świadkowie walczyli o życie kierowcy. Cztery gaśnice przy spalonym wraku [ZDJĘCIA]
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Bojszów: Świadkowie użyli czterech gaśnic przy płonącym wraku

Z pomocą ruszyli również inni kierowcy, którzy przejeżdżali w tym czasie tamtędy. Zobaczyli, że kierowca jest zakleszczony w płonącym pojeździe. Korzystając z samochodowych gaśnic, podjęli heroiczną, acz ostatecznie nierówną walkę z rozprzestrzeniającym się żywiołem. Później, obok doszczętnie spalonego samochodu, odnaleziono cztery wykorzystane przez nich gaśnice. Niestety, płomienie były zbyt potężne, aby udało się je zdławić podręcznym sprzętem.

Kapitan Szymon Głąb z gliwickiej straży pożarnej, w wypowiedzi dla TVN24, poinformował, że poszkodowany kierowca od samego początku nie wykazywał żadnych oznak życia. Kiedy strażacy dotarli na miejsce i przystąpili do akcji gaśniczej, okazało się, że na ratunek nie ma już żadnych szans.

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Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że za kierownicą opla siedział 41-letni mieszkaniec Sierakowic, który tego feralnego ranka zmierzał do swojego miejsca pracy. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny.

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