Mirella ze Świętochłowic podjęła kluczową decyzję. Ten krok to symbol odzyskanej wolności

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-04 19:47

W sprawie Mirelli ze Świętochłowic pojawiły się nowe, ważne informacje. Kobieta, o której historii w ostatnich miesiącach mówiła cała Polska, nie przebywa już w domu rodzinnym. Jak wynika z informacji przekazanych „Faktowi”, skorzystała z mieszkania zaoferowanego przez lokalny ośrodek wsparcia.

Dramat Mirelli ze Świętochłowic wstrząsnął opinią publiczną. Kobieta przez niemal 30 lat była całkowicie odcięta od świata. Funkcjonowała w skrajnym uzależnieniu od swoich opiekunów. Gdy jej los został przypadkowo odkryty, wywołało to falę współczucia i oburzenia. Teraz, po miesiącach walki o normalność, w jej życiu nastąpił kolejny, niezwykle ważny przełom.

Nowy rozdział w życiu Mirelli

Jak informuje "Fakt", pani Mirella podjęła kluczową dla swojej przyszłości decyzję. Kobieta zrobiła ogromny krok w stronę samodzielności, co jest zwieńczeniem wielu miesięcy starań jej samej i wspierających ją osób. Informacje te potwierdza prokuratura, która prowadzi śledztwo w jej sprawie.

- Mamy jedną opinię biegłego, która musi zostać jeszcze uzupełniona w jednym punkcie. Biegły poprosił o przedłużenie czasu do połowy września. Dotyczy ona zdrowia kobiety, dlatego nie możemy informować o szczegółach. Nie ma również terminu posiedzenia w sądzie dotyczącego umieszczenia kobiety w DPS-ie. Z tego, co się orientuję, pani Mirella nie mieszka już w domu z rodzicami. Dobrowolnie skorzystała z mieszkania zaoferowanego przez ośrodek wsparcia w Świętochłowicach

- powiedziała "Faktowi" prok. Sabina Kuśmierska, rzeczniczka Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

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Kobieta ma obecnie zapewnioną kompleksową opiekę. W jej codziennym funkcjonowaniu uczestniczą nie tylko specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również asystent dedykowany osobom z niepełnosprawnościami oraz grupa osób prywatnych o wielkich sercach. Pomagają jej przystosować się do rzeczywistości

- Mogę potwierdzić, że pani Mirella nie mieszka już ze swoimi rodzicami. Uczestniczy aktywnie w zajęciach i jest zaopiekowana przez pracowników naszego OPS  - powiedział "Faktowi" wiceprezydent Świętochłowic Tomasz Kaczmarek.

Droga do wolności. Jak wyglądało życie Mirelli?

Przypomnijmy, że pani Mirella zniknęła z życia publicznego pod koniec lat 90., kiedy rodzice wypisali ją ze szkoły. Przez niemal trzy dekady nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Prawda wyszła na jaw przez przypadek, odsłaniając dramat kobiety żyjącej w skrajnym uzależnieniu od opiekunów.

Po ujawnieniu sprawy ruszyła internetowa zbiórka, która miała pomóc kobiecie stanąć na nogi. Dzięki zebranym funduszom i pomocy inicjatorki akcji, Aleksandry Salbert-Binias, Mirella zaczęła odkrywać świat na nowo. Po raz pierwszy w dorosłym życiu samodzielnie kupowała ubrania, odwiedziła fryzjera, a nawet przekłuła uszy z myślą o wymarzonych kolczykach. Te małe kroki, jak wyjście na kawę czy lody ze znajomymi, były dla niej ogromnymi wydarzeniami, budującymi fundament pod obecną, przełomową decyzję.

Mirella ze Świętochłowic była przetrzymywana?
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